Эксперт рассказал о снижении трафика из чатов с ИИ-агентами

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Трафик российских пользователей ChatGPT и DeepSeek, переходящих на сайты компаний в сфере e-commerce из чатов с ИИ, снизился на 12% и 8% после выхода в конце октября релиза универсальной нейросети "Алиса AI" от "Яндекса", рассказал РИА Новости руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин. "По данным Servicepipe, на сегодняшний день на долю "Алисы AI" приходится до 45% всех запросов через ИИ-ассистентов в e-commerce, тогда как доля ChatGPT-трафика за тот же период снизилась примерно на 12%, а DeepSeek - на 8%", - сказал Чемякин. Он уточнил, что речь идет про переходы на сайты российских компаний в сфере электронной торговли по ссылкам из чатов с ИИ-агентом. Эксперт отметил, что новая нейросетевая модель вышла на первое место среди ИИ-ассистентов по количеству поисковых взаимодействий не только в сегменте электронной коммерции, но и в сфере финансовых услуг. Сейчас на ИИ-агентов приходится от 0,8 до 1,4% всех визитов на сайтах российских компаний и еще 0,4–0,6% - на ИИ-агентов, которые "маскируются" под реальных пользователей. Как рассказали в Servicepipe, на отдельных сайтах доля обращений к ИИ-агентам при выборе товаров уже превышает 10-15% от общего числа пользовательских запросов. "Можно уверенно говорить об изменении отношения рядового пользователя к ИИ-ассистентам - если раньше они использовались преимущественно для справочных запросов, то сейчас ИИ всё более превращается в помощника самого типичного гражданина, помогая в том числе и в совершении покупок. И это важно учитывать при настройке систем защиты от ботовых атак - важно, чтобы решение не пропускало злонамеренную автоматизацию, но при этом могло выявлять и пропускать ИИ-агентов, которых используют легитимные пользователи", - уточнил Чемякин. В конце октября "Яндекс" представил единое семейство моделей Alice AI ("Алиса AI") - в нем объединены нейросети для генерации текста, работы с изображениями и генерации картинок. В дальнейшем Alice AI научится запоминать о делах пользователя, напоминать о важном и выполнять его поручения с помощью ИИ-агентов.

