В Чехии ликвидируют последнюю каменноугольную шахту
2025-11-06T21:51+0300
ПРАГА, 6 ноя – ПРАЙМ. Работа последней действующей в Чехии каменноугольной шахты ČSM, расположенной в районе города Карвина на севере страны, будет завершена 31 января 2026 года, сообщила журналистам пресс-секретарь компании OKD, в ведении которой находится шахта, Барбора Черна-Дворжакова. "В последний день января будущего года, спустя почти 250 лет после начала добычи, выедет последняя вагонетка с углем. На другой день получат расчет 750 сотрудников нашей компании, еще 150 человек уволятся в конце февраля. Всем увольняемым будет выплачено по 11 среднемесячных зарплат. Таким образом прекратится добыча каменного угля в республике, сейчас она идет только в шахте ČSM и давно стала нерентабельной", - сказала Черна-Дворжакова. По словам пресс-секретаря, техническая ликвидация шахты ČSM займет около трех лет, этой работой будут заниматься остающиеся сотрудники, их насчитывается примерно 600 человек. В то же время компания уже разрабатывает бизнес-план своей дальнейшей деятельности до 2050 года, например, по использованию шахтного газа. В прошлом месяце компания подписала контракт на поставку когенерационной установки, которая будет вырабатывать электроэнергию и тепло из шахтного газа. OKD также будет использовать свою инфраструктуру и ноу-хау в области углеподготовки для производства энергетических смесей, адаптированных к потребностям клиентов.
чехия
2025
промышленность, чехия
21:51 06.11.2025
 
ПРАГА, 6 ноя – ПРАЙМ. Работа последней действующей в Чехии каменноугольной шахты ČSM, расположенной в районе города Карвина на севере страны, будет завершена 31 января 2026 года, сообщила журналистам пресс-секретарь компании OKD, в ведении которой находится шахта, Барбора Черна-Дворжакова.
"В последний день января будущего года, спустя почти 250 лет после начала добычи, выедет последняя вагонетка с углем. На другой день получат расчет 750 сотрудников нашей компании, еще 150 человек уволятся в конце февраля. Всем увольняемым будет выплачено по 11 среднемесячных зарплат. Таким образом прекратится добыча каменного угля в республике, сейчас она идет только в шахте ČSM и давно стала нерентабельной", - сказала Черна-Дворжакова.
По словам пресс-секретаря, техническая ликвидация шахты ČSM займет около трех лет, этой работой будут заниматься остающиеся сотрудники, их насчитывается примерно 600 человек. В то же время компания уже разрабатывает бизнес-план своей дальнейшей деятельности до 2050 года, например, по использованию шахтного газа. В прошлом месяце компания подписала контракт на поставку когенерационной установки, которая будет вырабатывать электроэнергию и тепло из шахтного газа. OKD также будет использовать свою инфраструктуру и ноу-хау в области углеподготовки для производства энергетических смесей, адаптированных к потребностям клиентов.
