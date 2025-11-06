Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление об атаке на Россию - 06.11.2025
Политика
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление об атаке на Россию
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление об атаке на Россию - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление об атаке на Россию
У европейских стран есть желание атаковать Россию, однако они не располагают необходимыми для этого ресурсами, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. У европейских стран есть желание атаковать Россию, однако они не располагают необходимыми для этого ресурсами, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала."То, что Европа спровоцирует прямую войну с русскими, я считают маловероятным, потому что у Европы нет такой возможности. Я не сомневаюсь, что у них есть желание. Они бы с удовольствием напали на Россию и почувствовали, что могут нанести ей ущерб. Но реальность такова, что у них нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом", — сказал аналитик.Он также напомнил о серьезных рисках для европейцев, если те действительно решатся на нападение на Россию."Россия, если на нее не нападут, не будет наносить упреждающие удары по Европе ни при каких обстоятельствах. Но если на нее нападут, Россия ответит так, что это причинит огромную боль и страдания Европе", — отметил Макгрегор.В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО возле своих западных рубежей. североатлантический альянс усиливает свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время Кремль утверждает, что Москва не угрожает никому, но не оставит без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам. Россия при этом готова к диалогу, но на условиях равноправия, и призывает Запад отказаться от политики милитаризации региона.
07:29 06.11.2025
 
"Хватит огневой мощи". На Западе сделали заявление об атаке на Россию

Джонсон: ЕС с удовольствием напал бы на Россию, но у него нет оружия и опыта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. У европейских стран есть желание атаковать Россию, однако они не располагают необходимыми для этого ресурсами, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
"То, что Европа спровоцирует прямую войну с русскими, я считают маловероятным, потому что у Европы нет такой возможности. Я не сомневаюсь, что у них есть желание. Они бы с удовольствием напали на Россию и почувствовали, что могут нанести ей ущерб. Но реальность такова, что у них нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом", — сказал аналитик.
Он также напомнил о серьезных рисках для европейцев, если те действительно решатся на нападение на Россию.
"Россия, если на нее не нападут, не будет наносить упреждающие удары по Европе ни при каких обстоятельствах. Но если на нее нападут, Россия ответит так, что это причинит огромную боль и страдания Европе", — отметил Макгрегор.
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО возле своих западных рубежей. североатлантический альянс усиливает свое присутствие, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время Кремль утверждает, что Москва не угрожает никому, но не оставит без внимания действия, которые могут угрожать ее интересам. Россия при этом готова к диалогу, но на условиях равноправия, и призывает Запад отказаться от политики милитаризации региона.
