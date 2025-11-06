Биржевые цены на газ в Европе снижаются

https://1prime.ru/20251106/gaz-864282919.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов четверга уменьшаются чуть более на 1%, примерно до 374 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 373,6 доллара (-1,1%). А по состоянию на 10.12 мск их стоимость составляла 373,7 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 377,8 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

