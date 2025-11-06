https://1prime.ru/20251106/gd-864274702.html

В ГД внесут законопроект о лекарственном сертификате

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести именной лекарственный сертификат, с помощью которого возможно будет получать необходимые лекарства на фиксированную сумму, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Законопроектом предлагается предоставлять малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресную государственную социальную помощь в виде лекарственного сертификата", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что данный сертификат позволит его владельцу приобрести на выделенную фиксированную денежную сумму необходимые лекарственные препараты для медицинского применения. Номинальную стоимость лекарственного сертификата предлагается установить в размере 25% величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ в месяц, что в 2025 году составит около 4,5 тысячи рублей. Предполагается, что лекарственный сертификат действует на территории субъекта Российской Федерации, выдавшего его. Необходимые лекарственные препараты для медицинского применения предлагается предоставлять согласно перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Кроме того, в документах сказано, что данная мера адресной государственной социальной помощи носит заявительный характер. Правила обращения за лекарственным сертификатом и его предоставления, перечень документов, необходимых для предоставления, период, на который он предоставляется согласно законопроекту устанавливаются уполномоченным кабмином федеральным органом исполнительной власти. "Именной лекарственный сертификат - документ, позволяющий получать необходимые лекарства на фиксированную сумму по аналогии с электронным сертификатом на приобретение технических средств реабилитации на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых. Очень актуально для тех, кто не попадает в льготные категории, имеющие право на обеспечение медикаментами, однако испытывает затруднения в их приобретении. Особенно ценно на фоне постоянного роста цен на лекарства", - сказал Нилов РИА Новости. В беседе с агентством соавтор проекта, депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") отметил, что данный сертификат - это инструмент живой помощи, и он даст возможность нуждающимся людям приобретать лекарства вовремя, без очередей и хождений по инстанциям. "Государство должно защищать здоровье граждан, особенно тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации", - добавил политик.

