Глава Минфина США оценил слушания в Верховном суде по пошлинам
2025-11-06T01:22+0300
экономика
мировая экономика
сша
индия
дональд трамп
скотт бессент
верховный суд
минфин сша
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление.
Ранее глава минфина США заявил, что собирается лично присутствовать на слушаниях.
"Я ушел с очень, очень оптимистичным настроем. Генеральный солиситор (США Дин Джон Сауэр - ред.) представил убедительные аргументы в пользу использования президентом закона об международных чрезвычайных экономических полномочиях, чрезвычайных полномочий по пошлинам, которые президент Трамп применял для балансирования торговли, переговоров с китайцами по вопросу фентанила, обеспечения поставок редких магнитов, а также чтобы побудить Индию прекратить закупку российской нефти", - сказал Бессент в интервью Fox Business.
На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Трамп называл будущее решение важнейшим для страны.
