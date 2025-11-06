Глава Минфина США оценил слушания в Верховном суде по пошлинам

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление. Ранее глава минфина США заявил, что собирается лично присутствовать на слушаниях. "Я ушел с очень, очень оптимистичным настроем. Генеральный солиситор (США Дин Джон Сауэр - ред.) представил убедительные аргументы в пользу использования президентом закона об международных чрезвычайных экономических полномочиях, чрезвычайных полномочий по пошлинам, которые президент Трамп применял для балансирования торговли, переговоров с китайцами по вопросу фентанила, обеспечения поставок редких магнитов, а также чтобы побудить Индию прекратить закупку российской нефти", - сказал Бессент в интервью Fox Business. На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Трамп называл будущее решение важнейшим для страны.
мировая экономика, сша, индия, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд, минфин сша
01:22 06.11.2025
 
ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление.
Ранее глава минфина США заявил, что собирается лично присутствовать на слушаниях.
"Я ушел с очень, очень оптимистичным настроем. Генеральный солиситор (США Дин Джон Сауэр - ред.) представил убедительные аргументы в пользу использования президентом закона об международных чрезвычайных экономических полномочиях, чрезвычайных полномочий по пошлинам, которые президент Трамп применял для балансирования торговли, переговоров с китайцами по вопросу фентанила, обеспечения поставок редких магнитов, а также чтобы побудить Индию прекратить закупку российской нефти", - сказал Бессент в интервью Fox Business.
На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов.
Трамп называл будущее решение важнейшим для страны.
 
