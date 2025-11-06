https://1prime.ru/20251106/glava-864275891.html

Глава Минфина США оценил слушания в Верховном суде по пошлинам

Глава Минфина США оценил слушания в Верховном суде по пошлинам - 06.11.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США оценил слушания в Верховном суде по пошлинам

Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T01:22+0300

2025-11-06T01:22+0300

2025-11-06T01:22+0300

экономика

мировая экономика

сша

индия

дональд трамп

скотт бессент

верховный суд

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864275891.jpg?1762381379

ВАШИНГТОН, 6 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что слушания в Верховном суде о полномочиях президента Дональда Трампа по введению пошлин оставили у него очень хорошее впечатление. Ранее глава минфина США заявил, что собирается лично присутствовать на слушаниях. "Я ушел с очень, очень оптимистичным настроем. Генеральный солиситор (США Дин Джон Сауэр - ред.) представил убедительные аргументы в пользу использования президентом закона об международных чрезвычайных экономических полномочиях, чрезвычайных полномочий по пошлинам, которые президент Трамп применял для балансирования торговли, переговоров с китайцами по вопросу фентанила, обеспечения поставок редких магнитов, а также чтобы побудить Индию прекратить закупку российской нефти", - сказал Бессент в интервью Fox Business. На Трампа подали в Верховный суд с требованием признать незаконным использование им экстренных полномочий для введения пошлин. Решение высшей инстанции будет прецедентным, оно либо поставит точку в споре о наличии у президента достаточной власти, либо приведет к тому, что Белому дому придется отказаться от дополнительных ввозных тарифов. Трамп называл будущее решение важнейшим для страны.

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, индия, дональд трамп, скотт бессент, верховный суд, минфин сша