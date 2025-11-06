https://1prime.ru/20251106/gosduma-864275805.html
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов - не более... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T01:22+0300
2025-11-06T01:22+0300
2025-11-06T01:22+0300
экономика
общество
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864275805.jpg?1762381378
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов - не более двух на человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Дмитрий Певцов, Алексан Демин и Георгий Арапов.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 45.1 Федерального закона "О связи" и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что это изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей.
Ограничение в две сим-карты в одни руки для иностранных граждан, по мнению авторов, существенно осложнит деятельность мошеннических структур, а также практически исчезнет возможность легально накопить под одним именем большое количество телефонных номеров.
Депутаты считают, что два абонентских номера – это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей. Они подчеркнули, что, как правило, одной сим-карты достаточно для личных нужд, а при необходимости отдельного служебного (рабочего) номера второй карты вполне хватит, и лимит в два номера позволяет учесть потребности тех, кому действительно требуется отдельный номер для работы или других целей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, Госдума
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов
В Госдуме хотят ограничить количество сим-карт для мигрантов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов - не более двух на человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Дмитрий Певцов, Алексан Демин и Георгий Арапов.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 45.1 Федерального закона "О связи" и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что это изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей.
Ограничение в две сим-карты в одни руки для иностранных граждан, по мнению авторов, существенно осложнит деятельность мошеннических структур, а также практически исчезнет возможность легально накопить под одним именем большое количество телефонных номеров.
Депутаты считают, что два абонентских номера – это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей. Они подчеркнули, что, как правило, одной сим-карты достаточно для личных нужд, а при необходимости отдельного служебного (рабочего) номера второй карты вполне хватит, и лимит в два номера позволяет учесть потребности тех, кому действительно требуется отдельный номер для работы или других целей.