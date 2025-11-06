Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
06.11.2025
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов - не более двух на человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Дмитрий Певцов, Алексан Демин и Георгий Арапов. "Законопроектом предлагается внести изменения в статью 45.1 Федерального закона "О связи" и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что это изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей. Ограничение в две сим-карты в одни руки для иностранных граждан, по мнению авторов, существенно осложнит деятельность мошеннических структур, а также практически исчезнет возможность легально накопить под одним именем большое количество телефонных номеров. Депутаты считают, что два абонентских номера – это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей. Они подчеркнули, что, как правило, одной сим-карты достаточно для личных нужд, а при необходимости отдельного служебного (рабочего) номера второй карты вполне хватит, и лимит в два номера позволяет учесть потребности тех, кому действительно требуется отдельный номер для работы или других целей.
01:22 06.11.2025
 
В Госдуму внесут проект об ограничении числа сим-карт для мигрантов

В Госдуме хотят ограничить количество сим-карт для мигрантов

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ограничить количество сим-карт для мигрантов - не более двух на человека, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты Антон Ткачев, Владимир Плякин, Дмитрий Певцов, Алексан Демин и Георгий Арапов.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 45.1 Федерального закона "О связи" и снизить максимальный лимит абонентских номеров, регистрируемых на одного иностранного гражданина, с 10 до 2", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что это изменение направлено против злоупотреблений и закрытия лазеек, при этом не создавая чрезмерных неудобств для добросовестных пользователей.
Ограничение в две сим-карты в одни руки для иностранных граждан, по мнению авторов, существенно осложнит деятельность мошеннических структур, а также практически исчезнет возможность легально накопить под одним именем большое количество телефонных номеров.
Депутаты считают, что два абонентских номера – это достаточный ресурс для абсолютного большинства честных пользователей. Они подчеркнули, что, как правило, одной сим-карты достаточно для личных нужд, а при необходимости отдельного служебного (рабочего) номера второй карты вполне хватит, и лимит в два номера позволяет учесть потребности тех, кому действительно требуется отдельный номер для работы или других целей.
 
