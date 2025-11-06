Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/gosduma-864276153.html
В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком
В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком
В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T02:32+0300
2025-11-06T02:32+0300
общество
экономика
россия
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864276153.jpg?1762385529
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. Колунов отметил, что в настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель. "С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что регионы смогут самостоятельно определить размеры штрафов. Кроме того, власти субъектов РФ смогут установить собственный перечень таких растений. "Все для того чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии", - заключил он.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, госдума
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госдума
02:32 06.11.2025
 
В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком

В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. Колунов отметил, что в настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель.
"С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что регионы смогут самостоятельно определить размеры штрафов. Кроме того, власти субъектов РФ смогут установить собственный перечень таких растений.
"Все для того чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии", - заключил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала