В Госдуме рассказали о штрафах за борьбу с борщевиком

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Президент России Владимир Путин 31 июля подписал закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных (чужеродных) растений, которые наносят ущерб окружающей среде. Колунов отметил, что в настоящее время борьба с произрастанием сорных растений регулируется только в отношении сельскохозяйственных земель. "С 1 марта 2026 года правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф, соразмерный штрафу за невыполнение владельцами сельскохозяйственных угодий мероприятий по их защите от зарастания деревьями, кустарниками и сорными растениями (статья 8.7 КоАП РФ). Для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 до 700 тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что регионы смогут самостоятельно определить размеры штрафов. Кроме того, власти субъектов РФ смогут установить собственный перечень таких растений. "Все для того чтобы защитить землю и ее плодородие, направить людей на поддержание земель, которыми они владеют или арендуют, в должном состоянии", - заключил он.

