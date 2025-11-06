Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-06T03:02+0300
2025-11-06T03:40+0300
экономика
россия
рф
госдума
россия, рф, госдума
Экономика, РОССИЯ, РФ, Госдума
03:02 06.11.2025 (обновлено: 03:40 06.11.2025)
 
В Госдуме рассказали о пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

В 2026 году средний размер пенсии для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Средний размер начисленной страховой пенсии в РФ по старости по состоянию на 1 июля 2025 года для неработающих пенсионеров составлял 25 826,03 рубля. Следовательно, после индексации на 7,6% её размер увеличится до 27 788,8 рубля", - сказала Стенякина.
Она уточнила, что такое повышение ожидается после индексации на 7,6%, которая пройдёт 1 января 2026 года.
Депутат напомнила, что страховую пенсию назначают при достижении пенсионного возраста, получении инвалидности или при потере кормильца.
"Размер такой выплаты зависит от фиксированной суммы и индивидуальных коэффициентов. Это самый распространённый вид пенсионных выплат", - отметила Стенякина.
Социальная пенсия, по ее словам, формируется по-другому принципу: такая пенсия, в отличие от страховой, не зависит от трудового стажа и накопленных взносов.
"Её получают граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют трудового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии", - подытожила политик.
 
ЭкономикаРОССИЯРФГосдума
 
 
