Греция обеспокоена сделкой Британии и Турции по Eurofighter

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. Греция обеспокоена продажей Великобританией Турции истребителей Eurofighter Typhoon, учитывая, что в Афинах считают Лондон союзником, заявила пресс-секретарь греческого МИД Лана Зохиу. "Министр иностранных дел выразил обеспокоенность Греции соответствующим решением Великобритании, считая очевидными наши ожидания, что страны-союзники будут разделять чувства своих партнеров", - сказала она на брифинге МИД, текст ее речи приводится на сайте министерства. Зохиу также заявила, что Греция не стремится навязывать политику поставок третьим странам, однако она оставляет за собой право высказывать свою позицию по таким вопросам своим союзникам и партнерам. Ранее 27 октября премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявили, что Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью дальнейших поставок. Греция имеет ряд нерешенных вопросов с соседней Турцией. Так, Турция использует в отношении ряда островов на востоке Эгейского моря термин "серая зона", подразумевая, что суверенитет Греции над некоторыми территориями официально не подтвержден международными договорами. Греция не согласна с использованием выражения "серая зона" и считает острова своими. Разногласия по территориальным вопросам ранее неоднократно приводили к серьезному обострению отношения между двумя странами - союзниками по НАТО. Греция также заявляла о своем праве увеличить территориальные воды в Эгейском море с шести морских миль до 12 миль. Турция заявляла, что расширение территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море станет casus belli (формальным поводом для объявления войны).

