В Хабаровске после ДТП с автобусом схода подвижного состава нет

В Хабаровске после ДТП с автобусом схода подвижного состава нет - 06.11.2025, ПРАЙМ

В Хабаровске после ДТП с автобусом схода подвижного состава нет

После ДТП на железнодорожном переезде в Хабаровске, где автобус столкнулся с грузовым составом и пострадали четыре человека, схода подвижного состава нет, на... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T07:58+0300

2025-11-06T07:58+0300

2025-11-06T07:58+0300

ХАБАРОВСК, 6 ноя - ПРАЙМ. После ДТП на железнодорожном переезде в Хабаровске, где автобус столкнулся с грузовым составом и пострадали четыре человека, схода подвижного состава нет, на движение пассажирских поездов авария не повлияла, сообщает Дальневосточная железная дорога (ДВЖД). Ранее госавтоинспекция региона сообщила, что в четверг днем, около 13 часов (около 6.00 мск) на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды 4/3 водитель пассажирского автобуса 40 маршрута проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с грузовым поездом. В автобусе находились три пассажира и водитель, все доставлены с травмами в больницы. ДВЖД уточнила, что ДТП произошло на путях необщего пользования по направлению к ТЭЦ-3. Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. "В результате ДТП схода подвижного состава нет... Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло", - сообщает ДВЖД в своем Telegram-канале. Как сообщает краевой главк МЧС, среди пострадавших есть ребенок. На месте работают городские спасатели, пожарные МЧС России. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

бизнес, россия, хабаровск, двжд, мчс