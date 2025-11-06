Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ИИ будет распознавать автомобильные номера в Обнинске - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/ii-864277976.html
ИИ будет распознавать автомобильные номера в Обнинске
ИИ будет распознавать автомобильные номера в Обнинске - 06.11.2025, ПРАЙМ
ИИ будет распознавать автомобильные номера в Обнинске
Искусственный интеллект (ИИ) будет распознавать автомобильные номера на дорогах первого наукограда Обнинска: нейросети будут анализировать транспортную... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T04:47+0300
2025-11-06T04:47+0300
технологии
бизнес
калужская область
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277976.jpg?1762393671
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) будет распознавать автомобильные номера на дорогах первого наукограда Обнинска: нейросети будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab. "Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, внедрит видеоаналитику по распознаванию автомобильных номеров на дорогах Обнинска. Современные технологии будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения. Запуск запланирован в течение ближайших недель", - сообщили в компании. Отмечается, что технология в режиме реального времени будет "видеть" необходимый автомобиль. Нейросеть сможет выявлять, к примеру, автомобили в угоне или машины, которые скрылись с места ДТП. В мае компания сообщила РИА Новости, что внедрила систему мультиобъектной видеоаналитики на основе ИИ для поддержания безопасного и комфортного уровня жизни в Обнинске. Так, алгоритмы распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Система работает на центральной площади, в парках, ж/д и автовокзалах, а также в учебных заведениях. "В планах - укрепить сотрудничество как с Обнинском, так и с Калужской областью и предложить региону не только наши алгоритмы в сфере безопасности, но и рассмотреть наши городские решения", - прокомментировал генеральный директор компании Алексей Паламарчук. Аналогичные решения NtechLab уже реализованы во Владимирской области и Краснодарском крае.
калужская область
краснодарский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, калужская область, краснодарский край
Технологии, Бизнес, Калужская область, Краснодарский край
04:47 06.11.2025
 
ИИ будет распознавать автомобильные номера в Обнинске

NtechLab: ИИ будет распознавать автомобили на дорогах Обнинска

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) будет распознавать автомобильные номера на дорогах первого наукограда Обнинска: нейросети будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab.
"Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, внедрит видеоаналитику по распознаванию автомобильных номеров на дорогах Обнинска. Современные технологии будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения. Запуск запланирован в течение ближайших недель", - сообщили в компании.
Отмечается, что технология в режиме реального времени будет "видеть" необходимый автомобиль. Нейросеть сможет выявлять, к примеру, автомобили в угоне или машины, которые скрылись с места ДТП.
В мае компания сообщила РИА Новости, что внедрила систему мультиобъектной видеоаналитики на основе ИИ для поддержания безопасного и комфортного уровня жизни в Обнинске. Так, алгоритмы распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Система работает на центральной площади, в парках, ж/д и автовокзалах, а также в учебных заведениях.
"В планах - укрепить сотрудничество как с Обнинском, так и с Калужской областью и предложить региону не только наши алгоритмы в сфере безопасности, но и рассмотреть наши городские решения", - прокомментировал генеральный директор компании Алексей Паламарчук.
Аналогичные решения NtechLab уже реализованы во Владимирской области и Краснодарском крае.
 
ТехнологииБизнесКалужская областьКраснодарский край
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала