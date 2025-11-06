ИИ будет распознавать автомобильные номера в Обнинске

https://1prime.ru/20251106/ii-864277976.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) будет распознавать автомобильные номера на дорогах первого наукограда Обнинска: нейросети будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения, рассказали РИА Новости в компании-разработчике NtechLab. "Технологический партнер Госкорпорации Ростех, компания NtechLab, внедрит видеоаналитику по распознаванию автомобильных номеров на дорогах Обнинска. Современные технологии будут анализировать транспортную обстановку в городе и повысят уровень безопасности движения. Запуск запланирован в течение ближайших недель", - сообщили в компании. Отмечается, что технология в режиме реального времени будет "видеть" необходимый автомобиль. Нейросеть сможет выявлять, к примеру, автомобили в угоне или машины, которые скрылись с места ДТП. В мае компания сообщила РИА Новости, что внедрила систему мультиобъектной видеоаналитики на основе ИИ для поддержания безопасного и комфортного уровня жизни в Обнинске. Так, алгоритмы распознают различные жизненные ситуации, лица и силуэты людей в городском трафике. Система работает на центральной площади, в парках, ж/д и автовокзалах, а также в учебных заведениях. "В планах - укрепить сотрудничество как с Обнинском, так и с Калужской областью и предложить региону не только наши алгоритмы в сфере безопасности, но и рассмотреть наши городские решения", - прокомментировал генеральный директор компании Алексей Паламарчук. Аналогичные решения NtechLab уже реализованы во Владимирской области и Краснодарском крае.

