Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в октябре вырос до 51,7 пункта с 47 пунктов в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России в октябре составил 51,7 пункта по сравнению с 47 пунктами в сентябре, что свидетельствует о первом увеличении объема производства с мая. Несмотря на скромные темпы, увеличение оказалось вторыми по темпам с начала года... Рост совпал со стабилизацией объема новых заказов", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
