Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре - 06.11.2025
Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре
Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре - 06.11.2025, ПРАЙМ
Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в октябре вырос до 51,7 пункта с 47 пунктов в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T09:13+0300
2025-11-06T09:13+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в октябре вырос до 51,7 пункта с 47 пунктов в сентябре, говорится в сообщении агентства S&amp;P Global. "Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&amp;P Global в России в октябре составил 51,7 пункта по сравнению с 47 пунктами в сентябре, что свидетельствует о первом увеличении объема производства с мая. Несмотря на скромные темпы, увеличение оказалось вторыми по темпам с начала года... Рост совпал со стабилизацией объема новых заказов", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
09:13 06.11.2025
 
Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре

Индекс PMI в сфере услуг в России вырос в октябре до 51,7 пункта

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в октябре вырос до 51,7 пункта с 47 пунктов в сентябре, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Скорректированный с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global в России в октябре составил 51,7 пункта по сравнению с 47 пунктами в сентябре, что свидетельствует о первом увеличении объема производства с мая. Несмотря на скромные темпы, увеличение оказалось вторыми по темпам с начала года... Рост совпал со стабилизацией объема новых заказов", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
ЭкономикаРОССИЯПромышленность
 
 
