Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов - 06.11.2025, ПРАЙМ
Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов
2025-11-06T06:48+0300
2025-11-06T06:48+0300
ТОКИО, 6 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима. "Обеспечение диверсификации способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы намерены обсудить конкретные пути сотрудничества", - подчеркнула глава японского правительства, отвечая на вопрос депутатов относительно взаимодействия с США о разработке месторождений у острова Минами-Торисима. Такаити напомнила, что в ходе состоявшегося в конце октября саммита с Дональдом Трампа было подписано соглашение о сотрудничестве с целью укрепления цепочек поставок стратегически важных и редкоземельных элементов. Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.
06:48 06.11.2025
 
ТОКИО, 6 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима.
"Обеспечение диверсификации способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы намерены обсудить конкретные пути сотрудничества", - подчеркнула глава японского правительства, отвечая на вопрос депутатов относительно взаимодействия с США о разработке месторождений у острова Минами-Торисима.
Такаити напомнила, что в ходе состоявшегося в конце октября саммита с Дональдом Трампа было подписано соглашение о сотрудничестве с целью укрепления цепочек поставок стратегически важных и редкоземельных элементов.
Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.
 
