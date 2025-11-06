https://1prime.ru/20251106/japonija-864279522.html

Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов

ТОКИО, 6 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима. "Обеспечение диверсификации способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы намерены обсудить конкретные пути сотрудничества", - подчеркнула глава японского правительства, отвечая на вопрос депутатов относительно взаимодействия с США о разработке месторождений у острова Минами-Торисима. Такаити напомнила, что в ходе состоявшегося в конце октября саммита с Дональдом Трампа было подписано соглашение о сотрудничестве с целью укрепления цепочек поставок стратегически важных и редкоземельных элементов. Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.

