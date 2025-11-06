https://1prime.ru/20251106/japonija-864279522.html
Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов
Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов - 06.11.2025, ПРАЙМ
Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T06:48+0300
2025-11-06T06:48+0300
2025-11-06T06:48+0300
экономика
мировая экономика
россия
япония
сша
токио
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864279522.jpg?1762400917
ТОКИО, 6 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима.
"Обеспечение диверсификации способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы намерены обсудить конкретные пути сотрудничества", - подчеркнула глава японского правительства, отвечая на вопрос депутатов относительно взаимодействия с США о разработке месторождений у острова Минами-Торисима.
Такаити напомнила, что в ходе состоявшегося в конце октября саммита с Дональдом Трампа было подписано соглашение о сотрудничестве с целью укрепления цепочек поставок стратегически важных и редкоземельных элементов.
Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.
япония
сша
токио
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, япония, сша, токио, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США, Токио, Дональд Трамп
Япония и США обсудят сотрудничество в разработке редкоземельных металлов
Япония обсудит с США разработку месторождений редкоземельных металлов
ТОКИО, 6 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что Токио намерен обсудить с США конкретные формы сотрудничества в разработке редкоземельных металлов в районе острова Минами-Торисима.
"Обеспечение диверсификации способов добычи редкоземельных металлов важно как для Японии, так и для США. Мы намерены обсудить конкретные пути сотрудничества", - подчеркнула глава японского правительства, отвечая на вопрос депутатов относительно взаимодействия с США о разработке месторождений у острова Минами-Торисима.
Такаити напомнила, что в ходе состоявшегося в конце октября саммита с Дональдом Трампа было подписано соглашение о сотрудничестве с целью укрепления цепочек поставок стратегически важных и редкоземельных элементов.
Премьер Японии также отметила, что на январь 2026 года запланирован испытательный подъем ила со дна на глубине около шести тысяч метров, содержащего редкоземельные элементы.