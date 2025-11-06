Юристы рассказали, за что могут оштрафовать владельцев собак

https://1prime.ru/20251106/juristy-864276854.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Владельцы издающих громкие звуки и неприятно пахнущих домашних животных, а также те, кто не убирает за своими питомцами, могут получить штраф до 3 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость юристы. Требования к содержанию домашних животных закреплены в законе "Об ответственном обращении с животными", которым, в частности, предусмотрено, что при их содержании владельцам необходимо соблюдать права и законные интересы соседей по многоквартирному дому, отметила юрист Валерия Стародубова. Например, он требует убирать за домашними питомцами во время прогулки. А в октябре 2025 года депутаты Госдумы предложили включить в закон требование убирать за своими питомцами также и в помещениях общего пользования жилых домов. "Кроме того, в России действуют нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регулирующие ответственность за нарушение правил содержания домашних животных, включая громкий собачий лай, неприятный запах из квартиры и несоблюдение правил уборки за питомцами на общественных территориях", - отметила адвокат Екатерина Тютюнникова. В частности, статьи 6.3 и 6.4 КоАП РФ предусматривают ответственность за нарушение тишины и покоя граждан: нарушение допустимых уровней шума в жилых зданиях, в том числе из-за лающих собак, влечет штраф в размере от 500 рублей. При этом время, в которое нельзя шуметь, часто разнится в зависимости от региона, например, для Москвы оно установлено с 23 до 7 часов, обратила внимание Стародубова. За это правонарушение в столице предусмотрен штраф для хозяина домашнего животного в размере до 2 тысяч рублей. В случае же, если собака лает в дневное время, действуют положения о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, а именно статья 6.4 КоАП РФ, или соответствующее местное законодательство, например, в российской столице - статья 13.3 КоАП города Москвы, сказала руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики бюро адвокатов "Де-юре" Елена Тимошенко. Она предусматривает штраф для физических лиц до 1 тысячи рублей. По той же статье можно привлечь хозяина домашнего животного за запах из квартиры и оставленные во дворе экскременты. Также для таких случаев применима статья 8.2 КоАП за нарушение экологических требований, к примеру, за нарушение правил содержания животных в квартире. В этом случае штраф для граждан достигает 3 тысяч рублей. Во всех этих случаях недовольным соседям следует обращаться в полицию, управляющую компанию и Роспотребнадзор, приложив к жалобе фото и видеодоказательства нарушений. Кроме того, можно подать иск в суд с требованием к владельцу животного устранить нарушения или о запрете содержания животных в квартире, дали совет юристы.

