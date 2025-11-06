https://1prime.ru/20251106/kanada-864275990.html

В Канаде возобновили рассмотрение проекта об изъятии активов России

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Проект об изъятии суверенных активов РФ снова рассматривается в парламенте Канады, рассказал газете "Известия" посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Канада - в передовиках по теме конфискации российских активов и сама может поделиться наработками с европейцами. В частности, внутри у себя через законодательное решение изобрела односторонние инструменты, позволяющие ей изымать чужую частную собственность. В настоящее время в сенате канадского парламента возобновилось рассмотрение проекта об изъятии суверенных авуаров. Наверняка в этой связи Оттава продолжит и далее сверку подходов с Брюсселем", - сказал посол газете. При этом, по словам дипломата, Россия подготовила набор ответных мер в случае принятия канадским парламентом решения о конфискации активов. Как уточнил Степанов "Известиям", "занимаясь воровством, западные правительства подрывают доверие к себе", а также "уже сегодня наносят ущерб куда более существенный, чем выгоды от потенциальной кражи авуаров РФ". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

