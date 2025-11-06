https://1prime.ru/20251106/kitay-864240031.html

Китай заполучил мощное оружие против Трампа и может с ним заиграться

мнения аналитиков

мировая экономика

китай

сша

европа

дональд трамп

си цзиньпин

редкоземельные элементы

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. В сентябре экспорт редкоземельных металлов (РЗМ) из Китая упал на 31% к предыдущему месяцу. В том числе экспорт редкоземельных магнитов сократился на 6,1%. Магниты – самая чувствительная часть редкоземельного импорта развитыми странами из Китая, поскольку имеют широкое применение - от детских игрушек и электромобилей до подводных лодок и ракет "Томагавк". Да и в целом затруднения с поставками наиболее редких металлов, применяемых в производстве сложной техники и вооружений, отражаются на экономике.И не то, чтобы Китай напрямую ограничивал поставки. Нет, он с 2023 года ввел и постепенно наращивает государственный контроль за ними, вводя лицензирование и то усложняя, то смягчая требования к оформлению документов. При этом власти КНР отвергают обвинения в ограничении поставок – оформи лицензию и вывози сколько надо. Иногда даже обещают чуть ли не "зеленый коридор", но, когда им нужно, этот контроль усиливается. С определенного уровня детализации сделок это становится неприемлемым, так как требования указывать конечных получателей и цели использования сырья в ряде случаев подрывает конкуренцию в гражданском производстве и нарушает секретность в военном.Китай таким образом уже сокращал свой экспорт РЗМ в апреле и мае, во время первого витка тарифной войны, начатой Дональдом Трампом, но в ходе летнего 90-дневного торгового перемирия не только восполнил недостачу, но в целом к октябрю даже нарастил поставки РЗМ за 9 месяцев на 13% г/г. Тем не менее, на новый виток торговой войны Китай ответил новым спадом поставок, и это заметно усилило позицию лидера КНР Си Цзиньпина перед его личной встречей с президентом США 30 октября.К настоящему времени китайские компании производят около 60–70% всего мирового объёма добычи редкоземельных металлов. Доля Китая в их переработке еще выше - по разным оценкам она достигает 80–90%. По отдельным позициям его доля превышает 95%, а некоторые он контролирует полностью. И очевидно, что власти КНР вполне осознают, каким мощным оружием в торговой войне является такая монополия. Как мир оказался в такой зависимой ситуации?В свое время многие страны отказались от производства РЗМ, предпочитая гарантированные поставки извне по приемлемым ценам. Рынки РЗМ очень непростые. Необходимые элементы есть почти везде, но технологии их выделения слишком сложные и дорогие, в то время как спрос переменчив. Производителям массовой продукции нужно не просто сырье, а недорогое сырье. Вы начинаете инвестировать в производство, допустим, германия, который дорогой и всем нужен, но через год все перешли на другой материал, цены упали, и германий стал никому не нужен.Нужно иметь очень большой запас прочности, чтобы дожить до времени, когда он снова станет нужен всем. Китай же последовательно инвестировал в производство РЗМ. Китайские компании скупали ресурсы, наращивали добычу, развивали технологии и, как мы видим, весьма преуспели в этом.После того, как Китай стал "всемирной фабрикой" потребительских товаров, он взял курс на то, чтобы завоевать лидерство в производстве высокотехнологичной продукции. При этом он получил огромное конкурентное преимущество в виде почти неограниченного доступа к необходимому сырью, производя около 60% промышленных металлов в мире и почти 90% редкоземельных. Претензии Китая на технологическое лидерство вызвали противодействие технологически развитых стран Европы и США в виде запретов на поставки высокотехнологичной продукции, передовых чипов и, главное, технологий их производства. И получили в ответ контроль поставок РЗМ.Контроль за поставками РЗМ для производителей военной техники можно оправдать в условиях геополитической напряженности. Но при этом ограничение поставок редкоземельных материалов и технологий производителям чипов стало сильным ответом именно на попытки Трампа ограничить поставки в Китай чипов и технологий их производства.Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина должна была немного разрядить обстановку. Детали перемирия станут яснее, когда и если Китай и США заключат формальные соглашения. Пока же известно, что США на один год снизят торговый тариф на товары из КНР до 47%, что тоже не мало. А Китай на один год приостановит реализацию объявленных 9 октября планов по значительному расширению контроля за экспортом редкоземельных металлов. А дальше будет видно.Стоит также упомянуть, что Китай, имея в руках также оружие для переговоров, сам не заинтересован в том, чтобы действовать слишком жестко. Торговая война – это ведь больше торговля, чем война. Во-первых, вводя избыточные ограничения, власти могут нанести ущерб в том числе и бизнесу китайских компаний, добывающих, производящих и продающих РЗМ. Во-вторых, этим они провоцируют усилия властей других стран по развитию собственного производства РЗМ для обеспечения стратегической безопасности. И, в-третьих, дефицит и высокие цены на редкие элементы стимулируют бизнес в странах–потребителях РЗМ инвестировать как в поиск альтернативных материалов, так и в собственную их добычу. Со временем это может привести к потере преимущества Китая на рынке.Автор - Алексей Калачев, аналитик ФГ "Финам"

