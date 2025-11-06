Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНДР осудила новые санкции США - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/kndr-864277137.html
КНДР осудила новые санкции США
КНДР осудила новые санкции США - 06.11.2025, ПРАЙМ
КНДР осудила новые санкции США
Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:23+0300
2025-11-06T03:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
кндр
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277137.jpg?1762388610
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам агентства, заместитель министра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхор в четверг опубликовал заявление для прессы по позиции КНДР в связи с санкциями США. Министерство финансов США сообщило во вторник, что ввело санкции против ряда банкиров и одной технологической компании КНДР. "Недавно новая администрация США после прихода к власти опубликовала пятые по счету односторонние санкции против КНДР... Мы точно поняли и еще раз подтвердили, что нынешняя администрация США привычным и традиционным способом опять повторно выразила свою постоянную враждебную позицию против КНДР", - говорится в публикации агентства. В сообщении Ким Ын Чхор отмечает, что США повторяют "неудачный старый сценарий" из прошлого с помощью санкций. "Поскольку нынешняя администрация США подтвердила свою позицию до конца враждебно относиться к нам,... мы тоже будем... зеркально относиться к ним", - отмечается в заявлении.
сша
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, кндр, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, США, КНДР, Минфин США
03:23 06.11.2025
 
КНДР осудила новые санкции США

КНДР осудила новые санкции США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам агентства, заместитель министра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхор в четверг опубликовал заявление для прессы по позиции КНДР в связи с санкциями США. Министерство финансов США сообщило во вторник, что ввело санкции против ряда банкиров и одной технологической компании КНДР.
"Недавно новая администрация США после прихода к власти опубликовала пятые по счету односторонние санкции против КНДР... Мы точно поняли и еще раз подтвердили, что нынешняя администрация США привычным и традиционным способом опять повторно выразила свою постоянную враждебную позицию против КНДР", - говорится в публикации агентства.
В сообщении Ким Ын Чхор отмечает, что США повторяют "неудачный старый сценарий" из прошлого с помощью санкций.
"Поскольку нынешняя администрация США подтвердила свою позицию до конца враждебно относиться к нам,... мы тоже будем... зеркально относиться к ним", - отмечается в заявлении.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКНДРМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала