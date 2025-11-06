https://1prime.ru/20251106/kndr-864277137.html
КНДР осудила новые санкции США
2025-11-06T03:23+0300
экономика
мировая экономика
сша
кндр
минфин сша
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По словам агентства, заместитель министра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхор в четверг опубликовал заявление для прессы по позиции КНДР в связи с санкциями США. Министерство финансов США сообщило во вторник, что ввело санкции против ряда банкиров и одной технологической компании КНДР.
"Недавно новая администрация США после прихода к власти опубликовала пятые по счету односторонние санкции против КНДР... Мы точно поняли и еще раз подтвердили, что нынешняя администрация США привычным и традиционным способом опять повторно выразила свою постоянную враждебную позицию против КНДР", - говорится в публикации агентства.
В сообщении Ким Ын Чхор отмечает, что США повторяют "неудачный старый сценарий" из прошлого с помощью санкций.
"Поскольку нынешняя администрация США подтвердила свою позицию до конца враждебно относиться к нам,... мы тоже будем... зеркально относиться к ним", - отмечается в заявлении.
