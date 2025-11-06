https://1prime.ru/20251106/kndr-864277137.html

КНДР осудила новые санкции США

КНДР осудила новые санкции США - 06.11.2025, ПРАЙМ

КНДР осудила новые санкции США

Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T03:23+0300

2025-11-06T03:23+0300

2025-11-06T03:23+0300

экономика

мировая экономика

сша

кндр

минфин сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864277137.jpg?1762388610

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Власти КНДР осудили введение новых санкций США 4 ноября против страны, назвав их неудачным сценарием из прошлого, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По словам агентства, заместитель министра иностранных дел КНДР по делам США Ким Ын Чхор в четверг опубликовал заявление для прессы по позиции КНДР в связи с санкциями США. Министерство финансов США сообщило во вторник, что ввело санкции против ряда банкиров и одной технологической компании КНДР. "Недавно новая администрация США после прихода к власти опубликовала пятые по счету односторонние санкции против КНДР... Мы точно поняли и еще раз подтвердили, что нынешняя администрация США привычным и традиционным способом опять повторно выразила свою постоянную враждебную позицию против КНДР", - говорится в публикации агентства. В сообщении Ким Ын Чхор отмечает, что США повторяют "неудачный старый сценарий" из прошлого с помощью санкций. "Поскольку нынешняя администрация США подтвердила свою позицию до конца враждебно относиться к нам,... мы тоже будем... зеркально относиться к ним", - отмечается в заявлении.

сша

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, кндр, минфин сша