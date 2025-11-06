https://1prime.ru/20251106/kurs-864298692.html
Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 7 копеек - до 11,32 рубля.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 7 копеек - до 11,32 рубля.
