Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос к юаню: китайская валюта завершила торги на отметке 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 7 копеек - до 11,32 рубля.

