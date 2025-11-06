Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кузбассе открылся первый логистический хаб Х5 - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/kuzbass-864284306.html
В Кузбассе открылся первый логистический хаб Х5
В Кузбассе открылся первый логистический хаб Х5 - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Кузбассе открылся первый логистический хаб Х5
Первый логистический складской комплекс ритейлера Х5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", открыт в Кузбассе, сообщает... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T11:53+0300
2025-11-06T11:53+0300
экономика
бизнес
кузбасс
новосибирск
перекресток
x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_ff4c4a63b2d8b97d100eeb142ecc332d.jpg
КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Первый логистический складской комплекс ритейлера Х5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе открыт первый логистический хаб крупнейшего федерального ритейлера Х5... Высокотехнологичный складской комплекс торговых сетей "Пятерочка" и "Чижик" общей площадью свыше 47,1 тысячи квадратных метров построили в Кемеровском муниципальном округе. Удобное с точки зрения логистики расположение обеспечит централизованное и быстрое поступление товаров от местных производителей в распределительный центр, а затем максимально быстро - в точки продаж", – говорится в сообщении. Отмечается, что для увеличения доли местных сельхозпроизводителей в рамках открытия распределительного центра проведена торгово-закупочная сессия. Фермеры смогли представить свою продукцию и провести переговоры для заключения долгосрочных контрактов. Местным производителям открытие центра позволит снизить себестоимость продукции за счет сокращения затрат на хранение и логистику. Раньше им приходилось использовать распределительный центр Новосибирска. Теперь будет обеспечено централизованное и быстрое распределение внутри региона. "С открытием этого логистического хаба на прилавках 380 магазинов региона станет больше свежих и качественных натуральных продуктов от наших фермеров. Реализация проекта - яркий пример успешного партнерства крупнейшего ритейлера страны Х5 с нашим регионом. На современном складе создано более 400 рабочих мест. Это возможность для фермеров, для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, для тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, привозить, доставлять свою продукцию с высокой маржинальной стоимостью непосредственно здесь, в Кузбассе", - приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка. Уточняется, что на сегодняшний день доля кузбасских производителей в торговой сети "Пятерочка" составляет 23%. В планах - увеличение ассортимента и объемов местной продукции, а также ввод локальных производителей в торговую сеть "Чижик". X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 сентября под управлением компании находились 29 011 магазинов. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
https://1prime.ru/20251104/kandagar-864226978.html
кузбасс
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83206/68/832066822_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_073d46697b6888cac30ff9875381af66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, кузбасс, новосибирск, перекресток, x5 retail group
Экономика, Бизнес, КУЗБАСС, НОВОСИБИРСК, Перекресток, X5 Retail Group
11:53 06.11.2025
 
В Кузбассе открылся первый логистический хаб Х5

В Кузбассе открылся первый логистический хаб сетей "Пятерочка" и "Чижик"

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПродукты
Продукты - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Продукты. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Первый логистический складской комплекс ритейлера Х5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кузбассе открыт первый логистический хаб крупнейшего федерального ритейлера Х5... Высокотехнологичный складской комплекс торговых сетей "Пятерочка" и "Чижик" общей площадью свыше 47,1 тысячи квадратных метров построили в Кемеровском муниципальном округе. Удобное с точки зрения логистики расположение обеспечит централизованное и быстрое поступление товаров от местных производителей в распределительный центр, а затем максимально быстро - в точки продаж", – говорится в сообщении.
Яблоки - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Яблоки из Кандагара скоро появятся в российских магазинах, сообщили СМИ
4 ноября, 23:42
Отмечается, что для увеличения доли местных сельхозпроизводителей в рамках открытия распределительного центра проведена торгово-закупочная сессия. Фермеры смогли представить свою продукцию и провести переговоры для заключения долгосрочных контрактов.
Местным производителям открытие центра позволит снизить себестоимость продукции за счет сокращения затрат на хранение и логистику. Раньше им приходилось использовать распределительный центр Новосибирска. Теперь будет обеспечено централизованное и быстрое распределение внутри региона.
"С открытием этого логистического хаба на прилавках 380 магазинов региона станет больше свежих и качественных натуральных продуктов от наших фермеров. Реализация проекта - яркий пример успешного партнерства крупнейшего ритейлера страны Х5 с нашим регионом. На современном складе создано более 400 рабочих мест. Это возможность для фермеров, для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, для тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, привозить, доставлять свою продукцию с высокой маржинальной стоимостью непосредственно здесь, в Кузбассе", - приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка.
Уточняется, что на сегодняшний день доля кузбасских производителей в торговой сети "Пятерочка" составляет 23%. В планах - увеличение ассортимента и объемов местной продукции, а также ввод локальных производителей в торговую сеть "Чижик".
X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 сентября под управлением компании находились 29 011 магазинов. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
 
ЭкономикаБизнесКУЗБАССНОВОСИБИРСКПерекрестокX5 Retail Group
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала