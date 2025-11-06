https://1prime.ru/20251106/kuzbass-864284306.html
В Кузбассе открылся первый логистический хаб Х5
экономика
бизнес
кузбасс
новосибирск
перекресток
x5 retail group
КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Первый логистический складской комплекс ритейлера Х5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе открыт первый логистический хаб крупнейшего федерального ритейлера Х5... Высокотехнологичный складской комплекс торговых сетей "Пятерочка" и "Чижик" общей площадью свыше 47,1 тысячи квадратных метров построили в Кемеровском муниципальном округе. Удобное с точки зрения логистики расположение обеспечит централизованное и быстрое поступление товаров от местных производителей в распределительный центр, а затем максимально быстро - в точки продаж", – говорится в сообщении. Отмечается, что для увеличения доли местных сельхозпроизводителей в рамках открытия распределительного центра проведена торгово-закупочная сессия. Фермеры смогли представить свою продукцию и провести переговоры для заключения долгосрочных контрактов. Местным производителям открытие центра позволит снизить себестоимость продукции за счет сокращения затрат на хранение и логистику. Раньше им приходилось использовать распределительный центр Новосибирска. Теперь будет обеспечено централизованное и быстрое распределение внутри региона. "С открытием этого логистического хаба на прилавках 380 магазинов региона станет больше свежих и качественных натуральных продуктов от наших фермеров. Реализация проекта - яркий пример успешного партнерства крупнейшего ритейлера страны Х5 с нашим регионом. На современном складе создано более 400 рабочих мест. Это возможность для фермеров, для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, для тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, привозить, доставлять свою продукцию с высокой маржинальной стоимостью непосредственно здесь, в Кузбассе", - приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка. Уточняется, что на сегодняшний день доля кузбасских производителей в торговой сети "Пятерочка" составляет 23%. В планах - увеличение ассортимента и объемов местной продукции, а также ввод локальных производителей в торговую сеть "Чижик". X5 - один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 сентября под управлением компании находились 29 011 магазинов. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик".
кузбасс
новосибирск
КЕМЕРОВО, 6 ноя – ПРАЙМ. Первый логистический складской комплекс ритейлера Х5, управляющего торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", открыт в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе
открыт первый логистический хаб крупнейшего федерального ритейлера Х5... Высокотехнологичный складской комплекс торговых сетей "Пятерочка" и "Чижик" общей площадью свыше 47,1 тысячи квадратных метров построили в Кемеровском муниципальном округе. Удобное с точки зрения логистики расположение обеспечит централизованное и быстрое поступление товаров от местных производителей в распределительный центр, а затем максимально быстро - в точки продаж", – говорится в сообщении.
Отмечается, что для увеличения доли местных сельхозпроизводителей в рамках открытия распределительного центра проведена торгово-закупочная сессия. Фермеры смогли представить свою продукцию и провести переговоры для заключения долгосрочных контрактов.
Местным производителям открытие центра позволит снизить себестоимость продукции за счет сокращения затрат на хранение и логистику. Раньше им приходилось использовать распределительный центр Новосибирска
. Теперь будет обеспечено централизованное и быстрое распределение внутри региона.
"С открытием этого логистического хаба на прилавках 380 магазинов региона станет больше свежих и качественных натуральных продуктов от наших фермеров. Реализация проекта - яркий пример успешного партнерства крупнейшего ритейлера страны Х5 с нашим регионом. На современном складе создано более 400 рабочих мест. Это возможность для фермеров, для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, для тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, привозить, доставлять свою продукцию с высокой маржинальной стоимостью непосредственно здесь, в Кузбассе", - приводятся в сообщении слова губернатора Ильи Середюка.
Уточняется, что на сегодняшний день доля кузбасских производителей в торговой сети "Пятерочка" составляет 23%. В планах - увеличение ассортимента и объемов местной продукции, а также ввод локальных производителей в торговую сеть "Чижик".
X5
- один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 сентября под управлением компании находились 29 011 магазинов. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток
", а также дискаунтеры "Чижик".