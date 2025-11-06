Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251106/labubu-864283084.html
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество - 06.11.2025, ПРАЙМ
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество
Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T10:46+0300
2025-11-06T10:46+0300
происшествия
швеция
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_7bc5702bbb42fc848e6a34dcb4380421.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen). "Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, вещество токсично для репродуктивной системы, может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика. "Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества", - сказано в сообщении. Агентство также сообщило, что с начала года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Лабубу. Власти Швеции, по словам надзорного органа, в преддверии "черной пятницы" и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям, так как они могут содержать опасные вещества и иметь другие недостатки, делающие их небезопасными. Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах. В первом полугодии текущего года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).
https://1prime.ru/20250908/aktsii-861958284.html
швеция
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_85d5ef596adcbd927d0d0dfc4a79af79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
швеция, азия
Происшествия, ШВЕЦИЯ, АЗИЯ
10:46 06.11.2025
 
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество

В поддельных Лабубу нашли опасный для репродуктивной системы химикат

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДевушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Девушка достает из упаковки новую игрушку-брелок Лабубу. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen).
"Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат - ред.)", - говорится в сообщении.
Игрушка Лабубу - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2025
Акции производителя Лабубу упали в цене самым сильным темпом с весны
8 сентября, 13:49
Как уточняет агентство, вещество токсично для репродуктивной системы, может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика.
"Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества", - сказано в сообщении.
Агентство также сообщило, что с начала года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Лабубу.
Власти Швеции, по словам надзорного органа, в преддверии "черной пятницы" и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям, так как они могут содержать опасные вещества и иметь другие недостатки, делающие их небезопасными.
Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.
В первом полугодии текущего года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).
 
ПроисшествияШВЕЦИЯАЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала