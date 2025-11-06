https://1prime.ru/20251106/labubu-864283084.html
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество - 06.11.2025, ПРАЙМ
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество
Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T10:46+0300
2025-11-06T10:46+0300
2025-11-06T10:46+0300
происшествия
швеция
азия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_0:12:3073:1740_1920x0_80_0_0_7bc5702bbb42fc848e6a34dcb4380421.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen). "Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат - ред.)", - говорится в сообщении. Как уточняет агентство, вещество токсично для репродуктивной системы, может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика. "Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества", - сказано в сообщении. Агентство также сообщило, что с начала года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Лабубу. Власти Швеции, по словам надзорного органа, в преддверии "черной пятницы" и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям, так как они могут содержать опасные вещества и иметь другие недостатки, делающие их небезопасными. Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах. В первом полугодии текущего года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).
https://1prime.ru/20250908/aktsii-861958284.html
швеция
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860895383_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_85d5ef596adcbd927d0d0dfc4a79af79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швеция, азия
Происшествия, ШВЕЦИЯ, АЗИЯ
В поддельных куклах Лабубу в Швеции нашли опасное вещество
В поддельных Лабубу нашли опасный для репродуктивной системы химикат
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Опасный для репродуктивной системы химикат обнаружили в поддельных куклах Лабубу в Швеции, сообщило агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen).
"Агентство по надзору за химическими продуктами обнаружило высокий уровень запрещенных химикатов в поддельных куклах Лабубу. Пластик на лице пяти из семи протестированных кукол содержал большое количество вещества ДЭГФ (диэтилгексилфталат - ред.)", - говорится в сообщении.
Акции производителя Лабубу упали в цене самым сильным темпом с весны
Как уточняет агентство, вещество токсично для репродуктивной системы, может негативно влиять на способность к деторождению и на развитие плода. В Швеции
использование ДЭГФ в игрушках запрещено с конца 1990-х годов, но в некоторых странах оно используется как дешевый способ размягчения пластика.
"Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм еще развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества", - сказано в сообщении.
Агентство также сообщило, что с начала года шведская таможня пресекла ввоз более 5,3 тысячи поддельных Лабубу.
Власти Швеции, по словам надзорного органа, в преддверии "черной пятницы" и рождественских распродаж призвали потребителей не покупать поддельные игрушки детям, так как они могут содержать опасные вещества и иметь другие недостатки, делающие их небезопасными.
Лабубу - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии
, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.
В первом полугодии текущего года благодаря ажиотажному спросу на брелоки и фигурки Лабубу Pop Mart нарастила прибыль почти в пять раз, до 4,7 миллиарда юаней (52,6 миллиарда рублей).