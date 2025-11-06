https://1prime.ru/20251106/med-864281550.html

Стоимость меди растет

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в четверг на фоне ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex рос на 0,63%, до 5,0175 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время опускался - на 0,12%, до 98,84 пункта, при этом к иене доллар дешевел на 0,18%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, включая медь, более доступными для покупки в другой валюте, что повышает спрос на промышленный металл. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,32%, до 10 697,5 доллара, алюминия - снизилась на 0,31%, до 2 850 долларов, стоимость цинка опустилась на 1,47%, до 3 043 долларов.

