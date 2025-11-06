https://1prime.ru/20251106/minfin-864284778.html

Минфин сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу

2025-11-06T12:41+0300

финансы

минфин

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ сократит продажу валюты и золота по бюджетному правилу: с 10 ноября по 4 декабря направит на эти цели 2,7 миллиарда рублей, по 0,1 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. По прогнозу Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в ноябре 2025 года составит отрицательную величину: минус 48 миллиардов рублей. "Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2025 года составило 45,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. "Основной фактор – положительное отклонение демпфирующей составляющей в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений. Такой эффект носит разовый характер с учетом проектируемых изменений законодательства, планируемых к распространению в том числе на правоотношения, возникшие в отчетном периоде (с 1 сентября 2025 года), что потребует пересчета сумм возмещения", - поясняет министерство. "Таким образом, совокупный объем средств от продажи ранее приобретенных иностранной валюты и золота составит 2,7 миллиарда. Операции будут проводиться в период с 10 ноября 2025 года по 4 декабря 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,1 миллиарда рублей", – говорится в сообщении. В период с 7 октября по 7 ноября Минфин направляет на продажу валюты и золота 13,9 миллиарда рублей, по 0,6 миллиарда рублей в день.

финансы, минфин