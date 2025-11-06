Мошенники стали активнее использовать Telegram-боты для обмана россиян

https://1prime.ru/20251106/moshenniki-864278430.html

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Мошенники стали активнее применять Telegram-боты, замаскированные под сервисы оплаты ЖКХ для обмана россиян - они активизировали схему на фоне реализации в ряде российских регионов проекта по переходу на единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности Angara Security. "Эксперты отмечают всплеск мошеннических схем в мессенджере Telegram на фоне реализации в ряде российских регионов проекта по переходу на единый платежный документ (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги в электронном виде. Злоумышленники активно используют новостную повестку, чтобы заманить пользователей в фишинговые боты, имитирующие сервисы управляющих компаний", - рассказали в Angara Security. "Изначально инициатива по цифровизации ЕПД, предполагающая получение документов через региональный портал "Госуслуг", была направлена на повышение удобства и защиту от подделок. Однако, по данным экспертов отдела защиты бренда Angara MTDR, мошенники еще в августе-сентябре начали прорабатывать схему, предлагая в Telegram "всё, что нужно для управления домом": передачу показаний счетчиков, оплату квитанций и заявки в диспетчерскую", - добавили там. Эксперты компании обнаружили несколько вариантов заманивания граждан в такой "сервис". Это личные сообщения, рассылаемые от имени управляющих компаний якобы для уточнения информации, а также сообщения, замаскированные под послания от имени председателей товарищества собственников жилья (ТСЖ) или жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые якобы "обновляют базы данных". Мошенники используют и другой сценарий - они "вбрасывают" темы оплаты ЖКХ в местных чатах, где нескольким участникам рекомендуют некий бот-ассистент. "Все эти сценарии сходятся к одному – потенциальная жертва должна перейти по ссылке и передать в бот данные о своем месте жительства, уточнить номер телефона и ввести "код подтверждения" в форме регистрации. В случае общения с "главой ТСЖ/ЖСК" эта информация собирается мошенниками в процессе диалога", – рассказали специалисты. Россиянам напомнили, что легитимные управляющие компании и ТСЖ никогда не ведут массовую переписку в мессенджерах с целью уточнения персональных данных собственников и не запрашивают информацию о банковских счетах. Эксперты указывают, что не следует переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, активировать неизвестных ботов и передавать коды подтверждения из смс-сообщений. В противном случае пользователь может загрузить на устройство вредоносное ПО, потерять деньги или предоставить доступ к личным кабинетам на порталах государственных услуг злоумышленникам. Ранее газета "Известия" сообщила, что Минстрой подготовил законопроект, согласно которому электронные платежки за ЖКУ будут выставлять гражданам через ГИС ЖКХ и "Госуслуги". Как рассказала РИА Недвижимость зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги можно внедрить по всей России в течение одного-двух лет.

