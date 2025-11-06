https://1prime.ru/20251106/nfc-864251020.html
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону - 06.11.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону
О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:03+0300
2025-11-06T03:03+0300
2025-11-06T03:03+0300
технологии
финансы
мери валишвили
nfc
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/03/842510375_0:129:2428:1495_1920x0_80_0_0_5489d6e51ee2daa3e7f3de527e9234a3.jpg
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. ПлехановаПо ее словам, речь идет о реализации мошеннических фишинговых схем с использованием NFC-технологии."Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", - рассказала она.Поскольку приложение является мошенническим, оно собирает и передает информацию злоумышленникам - фактически они получат дубликат карты и пин-код к ней. Имея эти данные, мошенники без проблем могут снять наличные в банкомате с помощью телефона без самой физической карты.Антифрод-системы банков научились распознавать подобные схемы. В частности, они видят временной лаг между сигналом карты и банкоматом или определяют разное местоположение клиента и банкомата. Однако такие точные системы имеют только крупные банки и срабатывают они не в 100% случаев.Минимизировать риски можно следующим образом. В первую очередь, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливайте только официальные приложения. Если у вас появились сомнения, обратитесь на горячую линию банка или в ближайшее отделение."Также целесообразно включить ограничения на определенные операции, например, на снятие наличных в банкоматах (отключить в принципе или ограничить сумму). В отдельных случаях будет правильно отказаться от использования NFC, например, для пожилых людей", - советует Валишвили.
https://1prime.ru/20250709/sberbank-859326160.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/03/842510375_132:0:2296:1623_1920x0_80_0_0_c34e3d54c3a86cb1785e669471f9bb98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, мери валишвили, nfc
Технологии, Финансы, Мери Валишвили, NFC
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону
Эксперт Валишвили рассказала о риске лишиться денег при использовании NFC
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
По ее словам, речь идет о реализации мошеннических фишинговых схем с использованием NFC-технологии.
"Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", - рассказала она.
Поскольку приложение является мошенническим, оно собирает и передает информацию злоумышленникам - фактически они получат дубликат карты и пин-код к ней. Имея эти данные, мошенники без проблем могут снять наличные в банкомате с помощью телефона без самой физической карты.
Антифрод-системы банков научились распознавать подобные схемы. В частности, они видят временной лаг между сигналом карты и банкоматом или определяют разное местоположение клиента и банкомата. Однако такие точные системы имеют только крупные банки и срабатывают они не в 100% случаев.
Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз
Минимизировать риски можно следующим образом. В первую очередь, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливайте только официальные приложения. Если у вас появились сомнения, обратитесь на горячую линию банка или в ближайшее отделение.
"Также целесообразно включить ограничения на определенные операции, например, на снятие наличных в банкоматах (отключить в принципе или ограничить сумму). В отдельных случаях будет правильно отказаться от использования NFC, например, для пожилых людей", - советует Валишвили.