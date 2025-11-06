Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/nfc-864251020.html
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону - 06.11.2025, ПРАЙМ
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону
О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:03+0300
2025-11-06T03:03+0300
технологии
финансы
мери валишвили
nfc
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/03/842510375_0:129:2428:1495_1920x0_80_0_0_5489d6e51ee2daa3e7f3de527e9234a3.jpg
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. ПлехановаПо ее словам, речь идет о реализации мошеннических фишинговых схем с использованием NFC-технологии."Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", - рассказала она.Поскольку приложение является мошенническим, оно собирает и передает информацию злоумышленникам - фактически они получат дубликат карты и пин-код к ней. Имея эти данные, мошенники без проблем могут снять наличные в банкомате с помощью телефона без самой физической карты.Антифрод-системы банков научились распознавать подобные схемы. В частности, они видят временной лаг между сигналом карты и банкоматом или определяют разное местоположение клиента и банкомата. Однако такие точные системы имеют только крупные банки и срабатывают они не в 100% случаев.Минимизировать риски можно следующим образом. В первую очередь, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливайте только официальные приложения. Если у вас появились сомнения, обратитесь на горячую линию банка или в ближайшее отделение."Также целесообразно включить ограничения на определенные операции, например, на снятие наличных в банкоматах (отключить в принципе или ограничить сумму). В отдельных случаях будет правильно отказаться от использования NFC, например, для пожилых людей", - советует Валишвили.
https://1prime.ru/20250709/sberbank-859326160.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84251/03/842510375_132:0:2296:1623_1920x0_80_0_0_c34e3d54c3a86cb1785e669471f9bb98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, мери валишвили, nfc
Технологии, Финансы, Мери Валишвили, NFC
03:03 06.11.2025
 
Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону

Эксперт Валишвили рассказала о риске лишиться денег при использовании NFC

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПрезентация работы стикеров SberPay в Калининграде
Презентация работы стикеров SberPay в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова
По ее словам, речь идет о реализации мошеннических фишинговых схем с использованием NFC-технологии.
"Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", - рассказала она.
Поскольку приложение является мошенническим, оно собирает и передает информацию злоумышленникам - фактически они получат дубликат карты и пин-код к ней. Имея эти данные, мошенники без проблем могут снять наличные в банкомате с помощью телефона без самой физической карты.
Антифрод-системы банков научились распознавать подобные схемы. В частности, они видят временной лаг между сигналом карты и банкоматом или определяют разное местоположение клиента и банкомата. Однако такие точные системы имеют только крупные банки и срабатывают они не в 100% случаев.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2025
Объем хищений через приложения для NFC-оплаты снизился в семь раз
9 июля, 13:37
Минимизировать риски можно следующим образом. В первую очередь, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливайте только официальные приложения. Если у вас появились сомнения, обратитесь на горячую линию банка или в ближайшее отделение.
"Также целесообразно включить ограничения на определенные операции, например, на снятие наличных в банкоматах (отключить в принципе или ограничить сумму). В отдельных случаях будет правильно отказаться от использования NFC, например, для пожилых людей", - советует Валишвили.
 
ТехнологииФинансыМери ВалишвилиNFC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала