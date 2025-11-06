https://1prime.ru/20251106/nfc-864251020.html

Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону

Россиян предупредили о риске лишиться денег, приложив карту к смартфону

06.11.2025

МОСКВА, 6 ноя – ПРАЙМ. О новой схеме кражи денег у владельцев смартфонов с операционной системой Android агентству "Прайм" рассказала Мери Валишвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. ПлехановаПо ее словам, речь идет о реализации мошеннических фишинговых схем с использованием NFC-технологии."Человеку приходит сообщение с просьбой установить новое приложение банка. Якобы старое перестанет работать из-за санкций. Скачать его можно по предложенной ссылке. При установке приложение предлагает включить в телефоне NFC модуль и приложить карту к задней панели телефона для авторизации и ввести пин-код карты", - рассказала она.Поскольку приложение является мошенническим, оно собирает и передает информацию злоумышленникам - фактически они получат дубликат карты и пин-код к ней. Имея эти данные, мошенники без проблем могут снять наличные в банкомате с помощью телефона без самой физической карты.Антифрод-системы банков научились распознавать подобные схемы. В частности, они видят временной лаг между сигналом карты и банкоматом или определяют разное местоположение клиента и банкомата. Однако такие точные системы имеют только крупные банки и срабатывают они не в 100% случаев.Минимизировать риски можно следующим образом. В первую очередь, никогда не переходите по сомнительным ссылкам из сообщений и устанавливайте только официальные приложения. Если у вас появились сомнения, обратитесь на горячую линию банка или в ближайшее отделение."Также целесообразно включить ограничения на определенные операции, например, на снятие наличных в банкоматах (отключить в принципе или ограничить сумму). В отдельных случаях будет правильно отказаться от использования NFC, например, для пожилых людей", - советует Валишвили.

