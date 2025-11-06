Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/passazhir-864278063.html
Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали
Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали - 06.11.2025, ПРАЙМ
Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали
Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T04:56+0300
2025-11-06T04:56+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864278063.jpg?1762394215
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, пьяный пассажир утром "спустился на жесткое основание пути станции метро "Цветной бульвар", тем самым нарушив нормальную работу метрополитена". Машинист поднял мужчину с пути. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось остановить на 24 минуты, задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе, указано в материалах. Сумма иска метрополитена к пассажиру не уточняется. "Взыскать в пользу ГУП "Московский метрополитен" убытки", - говорится в материалах. Ответчик в суд не явился. Решение вступило в законную силу.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество
Бизнес, Общество
04:56 06.11.2025
 
Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали

Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро, выплатить компенсацию

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, пьяный пассажир утром "спустился на жесткое основание пути станции метро "Цветной бульвар", тем самым нарушив нормальную работу метрополитена". Машинист поднял мужчину с пути.
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось остановить на 24 минуты, задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе, указано в материалах. Сумма иска метрополитена к пассажиру не уточняется.
"Взыскать в пользу ГУП "Московский метрополитен" убытки", - говорится в материалах.
Ответчик в суд не явился. Решение вступило в законную силу.
 
БизнесОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала