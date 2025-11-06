https://1prime.ru/20251106/passazhir-864278063.html

Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали

Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали - 06.11.2025, ПРАЙМ

Пассажира, спустившегося на пути в московском метро, оштрафовали

Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T04:56+0300

2025-11-06T04:56+0300

2025-11-06T04:56+0300

бизнес

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864278063.jpg?1762394215

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Суд обязал пассажира, спустившегося на пути в московском метро и остановившего поезда одной из веток на 24 минуты, выплатить компенсацию, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, пьяный пассажир утром "спустился на жесткое основание пути станции метро "Цветной бульвар", тем самым нарушив нормальную работу метрополитена". Машинист поднял мужчину с пути. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии пришлось остановить на 24 минуты, задержка поездов принесла метрополитену убытки в форме упущенной выгоды, которую предприятие получило бы при нормальной работе, указано в материалах. Сумма иска метрополитена к пассажиру не уточняется. "Взыскать в пользу ГУП "Московский метрополитен" убытки", - говорится в материалах. Ответчик в суд не явился. Решение вступило в законную силу.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество