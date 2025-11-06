Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай - 06.11.2025
В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай
В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай - 06.11.2025, ПРАЙМ
В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай
Спрос на грузоперевозки из России в Китай в первом полугодии текущего года снизился на 20% в годовом выражении, показатели в третьем квартале, несмотря на... | 06.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Спрос на грузоперевозки из России в Китай в первом полугодии текущего года снизился на 20% в годовом выражении, показатели в третьем квартале, несмотря на начало подготовки к новогодним праздникам, также остаются ниже уровня прошлого года, рассказали РИА Новости в ПЭК. "По данным ПЭК, в первом полугодии 2025-го спрос на перевозки из КНР в Россию снизился на 20% год к году. В третьем квартале на фоне начала высокого сезона в логистике, связанного с подготовкой к новогодним праздникам, объем перевозок начал расти, но тем менее показатель все еще остается ниже чем, за аналогичный период прошлого года", — отметили в компании. Директор ПЭК Global Геннадий Чичин добавил, что снижение грузопотока может быть связано с замедлением торговых отношений. При этом сложностей при пересечении автомобильных погранпереходов между Россией и Китаем не наблюдается. В ПЭК подчеркнули, что более значительным фактором снижения спроса стал уход с российского рынка двух ключевых морских линий Китая — CStar Line и STF Shipping. "С середины октября компании прекратили прием новых грузов и начали сворачивать сервисы, в том числе через основные российские порты на Дальнем Востоке и Черноморском направлении. Эта ситуация вызвала временную нехватку морских контейнерных мощностей", - пояснили в компании. В результате спрос на перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом из Китая в Россию в октябре увеличился примерно вдвое по сравнению с сентябрем текущего. Это повлекло и увеличение стоимости доставки всеми видами транспорта.
02:44 06.11.2025
 
В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай

Спрос на грузоперевозки из России в Китай в I полугодии снизился на 20%

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Спрос на грузоперевозки из России в Китай в первом полугодии текущего года снизился на 20% в годовом выражении, показатели в третьем квартале, несмотря на начало подготовки к новогодним праздникам, также остаются ниже уровня прошлого года, рассказали РИА Новости в ПЭК.
"По данным ПЭК, в первом полугодии 2025-го спрос на перевозки из КНР в Россию снизился на 20% год к году. В третьем квартале на фоне начала высокого сезона в логистике, связанного с подготовкой к новогодним праздникам, объем перевозок начал расти, но тем менее показатель все еще остается ниже чем, за аналогичный период прошлого года", — отметили в компании.
Директор ПЭК Global Геннадий Чичин добавил, что снижение грузопотока может быть связано с замедлением торговых отношений. При этом сложностей при пересечении автомобильных погранпереходов между Россией и Китаем не наблюдается.
В ПЭК подчеркнули, что более значительным фактором снижения спроса стал уход с российского рынка двух ключевых морских линий Китая — CStar Line и STF Shipping.
"С середины октября компании прекратили прием новых грузов и начали сворачивать сервисы, в том числе через основные российские порты на Дальнем Востоке и Черноморском направлении. Эта ситуация вызвала временную нехватку морских контейнерных мощностей", - пояснили в компании.
В результате спрос на перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом из Китая в Россию в октябре увеличился примерно вдвое по сравнению с сентябрем текущего. Это повлекло и увеличение стоимости доставки всеми видами транспорта.
 
