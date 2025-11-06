https://1prime.ru/20251106/pek-864276240.html

В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай

В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай - 06.11.2025, ПРАЙМ

В ПЭК рассказали о снижении спроса на грузоперевозки из России в Китай

Спрос на грузоперевозки из России в Китай в первом полугодии текущего года снизился на 20% в годовом выражении, показатели в третьем квартале, несмотря на... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T02:44+0300

2025-11-06T02:44+0300

2025-11-06T02:44+0300

бизнес

россия

экономика

китай

кнр

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864276240.jpg?1762386252

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Спрос на грузоперевозки из России в Китай в первом полугодии текущего года снизился на 20% в годовом выражении, показатели в третьем квартале, несмотря на начало подготовки к новогодним праздникам, также остаются ниже уровня прошлого года, рассказали РИА Новости в ПЭК. "По данным ПЭК, в первом полугодии 2025-го спрос на перевозки из КНР в Россию снизился на 20% год к году. В третьем квартале на фоне начала высокого сезона в логистике, связанного с подготовкой к новогодним праздникам, объем перевозок начал расти, но тем менее показатель все еще остается ниже чем, за аналогичный период прошлого года", — отметили в компании. Директор ПЭК Global Геннадий Чичин добавил, что снижение грузопотока может быть связано с замедлением торговых отношений. При этом сложностей при пересечении автомобильных погранпереходов между Россией и Китаем не наблюдается. В ПЭК подчеркнули, что более значительным фактором снижения спроса стал уход с российского рынка двух ключевых морских линий Китая — CStar Line и STF Shipping. "С середины октября компании прекратили прием новых грузов и начали сворачивать сервисы, в том числе через основные российские порты на Дальнем Востоке и Черноморском направлении. Эта ситуация вызвала временную нехватку морских контейнерных мощностей", - пояснили в компании. В результате спрос на перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом из Китая в Россию в октябре увеличился примерно вдвое по сравнению с сентябрем текущего. Это повлекло и увеличение стоимости доставки всеми видами транспорта.

китай

кнр

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, кнр, дальний восток