"Пятерочка" вводит в ассортимент охлажденную рыбу
"Пятерочка" вводит в ассортимент охлажденную рыбу
2025-11-06T06:45+0300
2025-11-06T06:45+0300
бизнес
россия
экономика
москва
северная осетия
рф
владимир путин
минздрав
росрыболовство
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Торговая сеть "Пятерочка" вводит в продуктовый ассортимент охлажденную рыбу - разделку горной и морской форели, а также фарш минтая отечественного производства - продукция уже появилась в 200 магазинах в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. "Торговая сеть "Пятерочка" вводит в ассортимент охлажденную рыбу. Нововведение нацелено на повышение доступности качественной свежей рыбы для всех слоев населения. На полках сети теперь представлена разделка горной и морской форели, а также фарш минтая отечественного производства - прямые поставки из Северной Осетии и Мурманской области", - рассказали в компании. "Продукция уже появилась в 200 магазинах в Москве, в ближайшее время (начиная с середины ноября) она будет поставляться в порядка 3000 магазинов по всей стране, в первую очередь в крупных городах, а до конца года планируются поставки во все магазины сети", - добавили там. В компании отметили, что проект реализуется в рамках стратегии компании по увеличению потребления рыбы и поддержки национальной программы по укреплению здоровья населения. Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 в сентябре отмечал, что потребление рыбы в России не достигает норм Минздрава, по которым нужно 28 килограмм рыбы на душу населения в год, на тот момент показатель был на уровне 23-23,5 килограмма. В Росрыболовстве тогда прокомментировали, что для решения этой задачи создано АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции" - отраслевой центр компетенций, который займется продвижением рыбы на внутреннем рынке и объединит усилия производителей, науки, ритейла и смежных игроков.
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, Северная Осетия, РФ, Владимир Путин, Минздрав, Росрыболовство
06:45 06.11.2025
 
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Торговая сеть "Пятерочка" вводит в продуктовый ассортимент охлажденную рыбу - разделку горной и морской форели, а также фарш минтая отечественного производства - продукция уже появилась в 200 магазинах в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
"Торговая сеть "Пятерочка" вводит в ассортимент охлажденную рыбу. Нововведение нацелено на повышение доступности качественной свежей рыбы для всех слоев населения. На полках сети теперь представлена разделка горной и морской форели, а также фарш минтая отечественного производства - прямые поставки из Северной Осетии и Мурманской области", - рассказали в компании.
"Продукция уже появилась в 200 магазинах в Москве, в ближайшее время (начиная с середины ноября) она будет поставляться в порядка 3000 магазинов по всей стране, в первую очередь в крупных городах, а до конца года планируются поставки во все магазины сети", - добавили там.
В компании отметили, что проект реализуется в рамках стратегии компании по увеличению потребления рыбы и поддержки национальной программы по укреплению здоровья населения.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2025 в сентябре отмечал, что потребление рыбы в России не достигает норм Минздрава, по которым нужно 28 килограмм рыбы на душу населения в год, на тот момент показатель был на уровне 23-23,5 килограмма.
В Росрыболовстве тогда прокомментировали, что для решения этой задачи создано АНО "Агентство по продвижению рыбной продукции" - отраслевой центр компетенций, который займется продвижением рыбы на внутреннем рынке и объединит усилия производителей, науки, ритейла и смежных игроков.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ МОСКВА Северная Осетия РФ Владимир Путин Минздрав Росрыболовство
 
 
