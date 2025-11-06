https://1prime.ru/20251106/plan-864279313.html

В Оренбургской области объявили план "Ковер"

План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев. | 06.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Ранее губернатор сообщил о беспилотной опасности в регионе. "Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.

