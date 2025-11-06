Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Ранее губернатор сообщил о беспилотной опасности в регионе. "Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
06:36 06.11.2025
 
В Оренбургской области объявили план "Ковер"

В Оренбургской области отменили план «Ковер»

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Ранее губернатор сообщил о беспилотной опасности в регионе.
"Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
 
Заголовок открываемого материала