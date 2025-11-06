https://1prime.ru/20251106/plan-864279313.html
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
В Оренбургской области объявили план "Ковер" - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T06:36+0300
2025-11-06T06:36+0300
2025-11-06T06:36+0300
бизнес
оренбург
оренбургская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864279313.jpg?1762400191
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Ранее губернатор сообщил о беспилотной опасности в регионе.
"Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.
оренбург
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, оренбург, оренбургская область
Бизнес, Оренбург, Оренбургская область
В Оренбургской области объявили план "Ковер"
В Оренбургской области отменили план «Ковер»
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" объявлен в Оренбургской области, аэропорт Оренбурга не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Ранее губернатор сообщил о беспилотной опасности в регионе.
"Введён режим воздушных ограничений – план "Ковёр". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - написал Солнцев в своем Telegram-канале.