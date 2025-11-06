Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали заявление о плане ЕС против России - 06.11.2025
На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
Европейские власти обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления нового кредита Украине из-за отчаяния, заявил... | 06.11.2025
2025-11-06T17:58+0300
2025-11-06T17:58+0300
мировая экономика
россия
запад
сша
украина
урсула фон дер ляйен
ес
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейские власти обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления нового кредита Украине из-за отчаяния, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано."Европейцы не могут позволить себе продолжать войну, поскольку, как мы знаем, США пытаются переложить на европейцев все большую ответственность. &lt;…&gt; Опять же, их экономика в упадке. Украина стала большой статьей расходов, и именно потому, что европейцы не могут себе этого позволить, наступило отчаяние", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что кража российских активов сделает страны Европы изгоем в финансовой сфере.После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".Москва неоднократно осуждала такие инициативы, называя их откровенным воровством. Министерство иностранных дел России отмечало, что речь идет не только о частных, но и о государственных российских средствах. В ответ на эти действия Россия ввела ответные меры: средства зарубежных инвесторов из недружественных стран зачисляются на специальные счета типа "С", с которых их можно вывести только с разрешения правительственной комиссии.
запад
сша
украина
1920
1920
true
мировая экономика, россия, запад, сша, украина, урсула фон дер ляйен, ес
Мировая экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, США, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
17:58 06.11.2025
 
На Западе сделали заявление о плане ЕС против России

Дизен: в ЕС нацелились на замороженные активы России из-за безысходности

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Европейские власти обсуждают возможность использования замороженных российских активов для предоставления нового кредита Украине из-за отчаяния, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Европейцы не могут позволить себе продолжать войну, поскольку, как мы знаем, США пытаются переложить на европейцев все большую ответственность. <…> Опять же, их экономика в упадке. Украина стала большой статьей расходов, и именно потому, что европейцы не могут себе этого позволить, наступило отчаяние", — отметил он.
"Язва на теле Европы". СМИ раскритиковали ЕС из-за плана против России
Вчера, 23:48
Эксперт также подчеркнул, что кража российских активов сделает страны Европы изгоем в финансовой сфере.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
Ранее Welt am Sonntag сообщало, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
Москва неоднократно осуждала такие инициативы, называя их откровенным воровством. Министерство иностранных дел России отмечало, что речь идет не только о частных, но и о государственных российских средствах. В ответ на эти действия Россия ввела ответные меры: средства зарубежных инвесторов из недружественных стран зачисляются на специальные счета типа "С", с которых их можно вывести только с разрешения правительственной комиссии.
FT узнала о планах ЕС расширить надзор за финансовыми рынками
2 ноября, 09:16
 
Мировая экономикаРОССИЯЗАПАДСШАУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
