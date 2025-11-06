https://1prime.ru/20251106/politico-864286791.html
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России - 06.11.2025, ПРАЙМ
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России
Семь стран Евросоюза хотят, чтобы ЕК предложила ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка от которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро,... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T13:51+0300
2025-11-06T13:51+0300
2025-11-06T13:51+0300
бизнес
мировая экономика
запад
эстония
латвия
ес
ек
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Семь стран Евросоюза хотят, чтобы ЕК предложила ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка от которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро, пишет газета Politico. "Семь стран ЕС ... указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро", - отмечает издание. Как уточняется в статье, с таким предложением выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия. В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя Еврокомиссии, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. При этом он отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20251105/tramp-864270590.html
запад
эстония
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, запад, эстония, латвия, ес, ек, politico
Бизнес, Мировая экономика, ЗАПАД, ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, ЕС, ЕК, Politico
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на товары из РФ с выручкой в 5,4 млрд евро