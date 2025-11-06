Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Семь стран Евросоюза хотят, чтобы ЕК предложила ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка от которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро, пишет газета Politico. "Семь стран ЕС ... указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро", - отмечает издание. Как уточняется в статье, с таким предложением выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия. В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя Еврокомиссии, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. При этом он отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
13:51 06.11.2025
 
Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России

Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на товары из РФ с выручкой в 5,4 млрд евро

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Семь стран Евросоюза хотят, чтобы ЕК предложила ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка от которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро, пишет газета Politico.
"Семь стран ЕС ... указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро", - отмечает издание.
Как уточняется в статье, с таким предложением выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.
В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя Еврокомиссии, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. При этом он отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
Пошлины помогут США сократить дефицит бюджета на 50%, заявил Трамп
Вчера, 22:51
 
