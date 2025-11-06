https://1prime.ru/20251106/politico-864286791.html

Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России

Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России - 06.11.2025, ПРАЙМ

Семь стран ЕС хотят ввода пошлин на некоторые товары из России

Семь стран Евросоюза хотят, чтобы ЕК предложила ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка от которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро,... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T13:51+0300

2025-11-06T13:51+0300

2025-11-06T13:51+0300

бизнес

мировая экономика

запад

эстония

латвия

ес

ек

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Семь стран Евросоюза хотят, чтобы ЕК предложила ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка от которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро, пишет газета Politico. "Семь стран ЕС ... указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, экспортная выручка которых в 2024 году составила 5,4 миллиарда евро", - отмечает издание. Как уточняется в статье, с таким предложением выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия. В сентябре ЕК объявила, что планирует представить предложение по повышению ЕС пошлин на импорт российской нефти. По словам представителя Еврокомиссии, такое предложение, поскольку оно касается торговли, может быть утверждено отдельно простым большинством голосов. При этом он отказался пояснить, смогут ли Венгрия и Словакия запросить исключение из такого решения. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20251105/tramp-864270590.html

запад

эстония

латвия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, запад, эстония, латвия, ес, ек, politico