Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче предметов на ОГЭ - 06.11.2025
Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче предметов на ОГЭ
Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче предметов на ОГЭ - 06.11.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче предметов на ОГЭ
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по расширению доступности среднего... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T00:19+0300
2025-11-06T00:19+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, в ходе которого школьники ряда регионов России сдают только два предмета на ОГЭ, перечень субъектов, участвующих в эксперименте, также предлагается расширить, сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования"". Законопроектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента... а также расширить перечень субъектов Российской Федерации, принимающих участие в эксперименте", - говорится в сообщении.
00:19 06.11.2025
 
Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче предметов на ОГЭ

Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче двух предметов на ОГЭ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, в ходе которого школьники ряда регионов России сдают только два предмета на ОГЭ, перечень субъектов, участвующих в эксперименте, также предлагается расширить, сообщили в пресс-службе кабмина.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования"". Законопроектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента... а также расширить перечень субъектов Российской Федерации, принимающих участие в эксперименте", - говорится в сообщении.
 
