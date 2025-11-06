https://1prime.ru/20251106/pravitelstvo-864274822.html

Правительство обсудит продление эксперимента по сдаче предметов на ОГЭ

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект федерального закона о продлении до 2029 года эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования, в ходе которого школьники ряда регионов России сдают только два предмета на ОГЭ, перечень субъектов, участвующих в эксперименте, также предлагается расширить, сообщили в пресс-службе кабмина. Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что эксперимент со сдачей только двух предметов на ОГЭ в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области будет продолжен в 2025/2026 учебном году. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования"". Законопроектом предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента... а также расширить перечень субъектов Российской Федерации, принимающих участие в эксперименте", - говорится в сообщении.

