"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал спонсирование Европой прокси-войны против России игрой с огнем."Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России", — подчеркнул он, комментируя решение Владимира Путина о внесению предложений по поводу обоснованности подготовки к ядерным испытаниям.Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.

