https://1prime.ru/20251106/putin-864282571.html
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал спонсирование Европой прокси-войны против России игрой с огнем. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T10:19+0300
2025-11-06T10:19+0300
2025-11-06T11:05+0300
россия
общество
запад
европа
владимир путин
вашингтон
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал спонсирование Европой прокси-войны против России игрой с огнем."Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России", — подчеркнул он, комментируя решение Владимира Путина о внесению предложений по поводу обоснованности подготовки к ядерным испытаниям.Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.
https://1prime.ru/20251106/ryutte-864283614.html
запад
европа
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , запад, европа, владимир путин, вашингтон, совет федерации
РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, ВАШИНГТОН, Совет Федерации
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина
Политик Мема после обращения Путина предупредил, что Европа играет с огнем