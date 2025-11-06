Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/putin-864282571.html
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина - 06.11.2025, ПРАЙМ
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал спонсирование Европой прокси-войны против России игрой с огнем. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T10:19+0300
2025-11-06T11:05+0300
россия
общество
запад
европа
владимир путин
вашингтон
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал спонсирование Европой прокси-войны против России игрой с огнем."Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России", — подчеркнул он, комментируя решение Владимира Путина о внесению предложений по поводу обоснованности подготовки к ядерным испытаниям.Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.
https://1prime.ru/20251106/ryutte-864283614.html
запад
европа
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , запад, европа, владимир путин, вашингтон, совет федерации
РОССИЯ, Общество , ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, ВАШИНГТОН, Совет Федерации
10:19 06.11.2025 (обновлено: 11:05 06.11.2025)
 
"Игра с огнем". На Западе забили тревогу из-за заявления Путина

Политик Мема после обращения Путина предупредил, что Европа играет с огнем

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X назвал спонсирование Европой прокси-войны против России игрой с огнем.
"Говорю вам, это не шуточки. Это очень серьезно. Европа играет с огнем, финансируя продолжение прокси-войны против России", — подчеркнул он, комментируя решение Владимира Путина о внесению предложений по поводу обоснованности подготовки к ядерным испытаниям.
Накануне президент поручил собрать необходимые данные, провести детальный анализ в Совете безопасности России и представить рекомендации по потенциальному началу работ связанных с ядерными испытаниями.
Руководитель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в среду подчеркнул, что поручения Путина о возможности подготовки к ядерным испытаниям должны привлечь внимание и быть адекватно восприняты в Вашингтоне, а также в других странах.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Рютте нагло высказался о Путине после заседания Совбеза
11:05
 
РОССИЯОбществоЗАПАДЕВРОПАВладимир ПутинВАШИНГТОНСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала