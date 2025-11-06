https://1prime.ru/20251106/putin-864295276.html
Путин провел встречу с представителями бизнеса
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса. "Я вчера встречался с представителями бизнеса уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить. (Представители бизнеса - ред.), которые помогают в работе фонда, который мы называем Олимпийским. Но знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал Путин в ходе открытия новых спортивных объектов в России.
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса.
"Я вчера встречался с представителями бизнеса уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить. (Представители бизнеса - ред.), которые помогают в работе фонда, который мы называем Олимпийским. Но знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал Путин в ходе открытия новых спортивных объектов в России.
