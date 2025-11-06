https://1prime.ru/20251106/putin-864295276.html

Путин провел встречу с представителями бизнеса

Путин провел встречу с представителями бизнеса - 06.11.2025, ПРАЙМ

Путин провел встречу с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T17:27+0300

2025-11-06T17:27+0300

2025-11-06T17:27+0300

бизнес

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864292394_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_8b5e8b8ebd731dff15430f82a1698698.jpg

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса. "Я вчера встречался с представителями бизнеса уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить. (Представители бизнеса - ред.), которые помогают в работе фонда, который мы называем Олимпийским. Но знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал Путин в ходе открытия новых спортивных объектов в России.

https://1prime.ru/20251012/pushkov--863433327.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , владимир путин