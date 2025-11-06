Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с представителями бизнеса - 06.11.2025
Путин провел встречу с представителями бизнеса
2025-11-06T17:27+0300
2025-11-06T17:27+0300
бизнес
общество
владимир путин
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса. "Я вчера встречался с представителями бизнеса уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить. (Представители бизнеса - ред.), которые помогают в работе фонда, который мы называем Олимпийским. Но знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал Путин в ходе открытия новых спортивных объектов в России.
2025
бизнес, общество , владимир путин
Бизнес, Общество , Владимир Путин
17:27 06.11.2025
 
Путин провел встречу с представителями бизнеса

Путин провел встречу с представителями бизнеса накануне вечером

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что накануне вечером провел встречу с представителями бизнеса.
"Я вчера встречался с представителями бизнеса уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить. (Представители бизнеса - ред.), которые помогают в работе фонда, который мы называем Олимпийским. Но знаю, что очень многие представители бизнеса искренне, от души и с удовольствием занимаются вот такой благотворительной деятельностью, поддерживают спорт, поддерживают наших молодых людей и заслуженных атлетов", - сказал Путин в ходе открытия новых спортивных объектов в России.
Западу не удалась бизнес-изоляция России, заявил Пушков
12 октября, 14:55
