Татарстан демонстрирует хорошие показатели в экономике, заявил Путин

2025-11-06T17:49+0300

россия

татарстан

владимир путин

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Татарстан демонстрирует хорошие показатели и в экономике, и в развитии спорта, заявил президент России Владимир Путин. "У нас Татарстан не только демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и по развитию спорта. У вас замечательно развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол тоже", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году. Он также пожелал успехов всем спортсменам Татарстана - начинающим и тем, которые уже показали хорошие результаты.

татарстан

2025

россия, татарстан, владимир путин