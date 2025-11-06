https://1prime.ru/20251106/putin-864296393.html
Татарстан демонстрирует хорошие показатели в экономике, заявил Путин
2025-11-06T17:49+0300
2025-11-06T17:49+0300
2025-11-06T17:49+0300
САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Татарстан демонстрирует хорошие показатели и в экономике, и в развитии спорта, заявил президент России Владимир Путин. "У нас Татарстан не только демонстрирует хорошие показатели в развитии экономики, социальной сферы в целом, но и по развитию спорта. У вас замечательно развиваются игровые виды спорта, и хоккей, и футбол тоже", - сказал Путин в ходе презентации новых спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в 2025 году. Он также пожелал успехов всем спортсменам Татарстана - начинающим и тем, которые уже показали хорошие результаты.
