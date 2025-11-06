https://1prime.ru/20251106/putin-864298091.html

Занятия спортом должны быть привлекательными для молодежи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что занятия спортом должны быть привлекательными для молодежи и по форме, и по содержанию.

САМАРА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что занятия спортом должны быть привлекательными для молодежи и по форме, и по содержанию. "Занятия спортом должны быть не только достаточными по объему и полезными для здоровья, но и по-настоящему интересными. Работу тех же школьных спортивных клубов надо строить так, чтобы они стали привлекательными для ребят и по форме, и по содержанию", - сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

