Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах - 06.11.2025
Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах
Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах - 06.11.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах
Слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригласил украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T22:23+0300
2025-11-06T22:23+0300
украина
белоруссия
европа
владимир зеленский
александр лукашенко
рада
сбу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141616_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_c9ce1a3a0f79db8bb0b021f287cfb313.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригласил украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой", — заявил Дмитрук.Он подчеркнул, что все больше украинцев приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным, а жители ДНР забирают родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, к себе."Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК, ни СБУ", — отметил Дмитрук.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять еще больше мигрантов с Украины. По словам белорусского президента, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.В середине октября Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к ликвидации Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" запад Украины. Белорусский лидер уверен, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств.
украина
белоруссия
европа
украина, белоруссия, европа, владимир зеленский, александр лукашенко, рада, сбу
УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Рада, СБУ
22:23 06.11.2025
 
Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах

Депутат Рады Дмитрук назвал слова Лукашенко "сигналом надежды" для украинцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригласил украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой", — заявил Дмитрук.
Он подчеркнул, что все больше украинцев приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным, а жители ДНР забирают родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, к себе.
"Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК, ни СБУ", — отметил Дмитрук.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять еще больше мигрантов с Украины. По словам белорусского президента, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.
В середине октября Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к ликвидации Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" запад Украины. Белорусский лидер уверен, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств.
УКРАИНАБЕЛОРУССИЯЕВРОПАВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоРадаСБУ
 
 
