https://1prime.ru/20251106/rada-864301740.html

Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах

Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах - 06.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады отреагировал на слова Лукашенко об украинцах

Слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригласил украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T22:23+0300

2025-11-06T22:23+0300

2025-11-06T22:23+0300

украина

белоруссия

европа

владимир зеленский

александр лукашенко

рада

сбу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141616_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_c9ce1a3a0f79db8bb0b021f287cfb313.jpg

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Слова белорусского лидера Александра Лукашенко, который пригласил украинцев в страну, являются "сигналом надежды", написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Такие его слова — это не просто жест, это настоящий сигнал надежды. Для многих украинцев, оказавшихся сегодня в плену обстоятельств — в самой Украине или в Европе, — это станет стимулом и поддержкой", — заявил Дмитрук.Он подчеркнул, что все больше украинцев приезжают в Белоруссию и Россию, поскольку считают это безопасным, а жители ДНР забирают родственников, проживающих на подконтрольной Киеву территории, к себе."Потому что там есть свет, вода и тепло. Есть работа. И нет ни ТЦК, ни СБУ", — отметил Дмитрук.Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова принять еще больше мигрантов с Украины. По словам белорусского президента, многие переселенцы с Украины уже работают в Белоруссии, в том числе в Гомельской области. Он еще раз пригласил жителей соседней республики приезжать и пообещал обеспечить им такую же жизнь в плане образования и здравоохранения, как и белорусам.В середине октября Лукашенко призвал Владимира Зеленского скорее решаться на переговоры с Российской Федерацией. Он подчеркнул, что российские войска ежедневно продвигаются на фронте и это может привести к ликвидации Украины как государства. К тому же, по словам Лукашенко, на Западе есть политики, которые хотят "оттяпать" запад Украины. Белорусский лидер уверен, что счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств.

https://1prime.ru/20251105/rf--864239895.html

https://1prime.ru/20251102/zelenskiy-864146043.html

украина

белоруссия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, белоруссия, европа, владимир зеленский, александр лукашенко, рада, сбу