"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях - 06.11.2025
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях
2025-11-06T22:30+0300
2025-11-06T22:31+0300
сша
европа
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
андрей белоусов
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сообщения. Это произошло на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".В 13:03 по московскому времени 6 ноября в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный". Позднее, в 15:54, радиостанция передала слово "крымохрип".УВБ-76 — военная радиостанция, основанная в 1970-х годах. Известна своим коротким жужжащим сигналом, за что ее прозвали "Жужжалкой".Накануне состоялось заседание Совета безопасности России. Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. По его словам, в октябре США провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты планируют разместить в Европе и АТР ракеты, способные достичь Центральной России из Германии за шесть-семь минут.Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию и проанализировать ее для внесения согласованных предложений о возможной подготовке испытаний. Он подчеркнул, что Россия не намерена выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но будет вынуждена принять адекватные меры в случае его нарушения кем-либо из участников.
сша, европа, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, андрей белоусов
США, ЕВРОПА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, Андрей Белоусов
22:30 06.11.2025 (обновлено: 22:31 06.11.2025)
 
"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях

Радиостанция УВБ-76 передала три новых сообщения после слов Путина о ядерных испытаниях

Взрыв
Взрыв
Взрыв. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сообщения. Это произошло на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

В 13:03 по московскому времени 6 ноября в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный". Позднее, в 15:54, радиостанция передала слово "крымохрип".
УВБ-76 — военная радиостанция, основанная в 1970-х годах. Известна своим коротким жужжащим сигналом, за что ее прозвали "Жужжалкой".
Накануне состоялось заседание Совета безопасности России. Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. По его словам, в октябре США провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты планируют разместить в Европе и АТР ракеты, способные достичь Центральной России из Германии за шесть-семь минут.
Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию и проанализировать ее для внесения согласованных предложений о возможной подготовке испытаний. Он подчеркнул, что Россия не намерена выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но будет вынуждена принять адекватные меры в случае его нарушения кем-либо из участников.
СШАЕВРОПААзиатско-Тихоокеанский регионВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
Заголовок открываемого материала