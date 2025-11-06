"Радио Судного дня" передало сигналы после слов Путина о ядерных испытаниях

https://1prime.ru/20251106/radio-864302198.html

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, известная как "радиостанция Судного дня", передала в эфир три новых сообщения. Это произошло на следующий день после поручения президента России Владимира Путина по ядерным испытаниям, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".В 13:03 по московскому времени 6 ноября в эфире прозвучало слово "мозгопрах", а в 14:35 — "подствольный". Позднее, в 15:54, радиостанция передала слово "крымохрип".УВБ-76 — военная радиостанция, основанная в 1970-х годах. Известна своим коротким жужжащим сигналом, за что ее прозвали "Жужжалкой".Накануне состоялось заседание Совета безопасности России. Глава Минобороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к ядерным испытаниям на полигоне Новая Земля. По его словам, в октябре США провели учения с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Штаты планируют разместить в Европе и АТР ракеты, способные достичь Центральной России из Германии за шесть-семь минут.Владимир Путин поручил собрать дополнительную информацию и проанализировать ее для внесения согласованных предложений о возможной подготовке испытаний. Он подчеркнул, что Россия не намерена выходить из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но будет вынуждена принять адекватные меры в случае его нарушения кем-либо из участников.

