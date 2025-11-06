Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте обсудил с главой МО Бельгии ситуацию с беспилотниками - 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T02:53+0300
2025-11-06T02:53+0300
02:53 06.11.2025
 
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя - ПРАЙМ. Союзники Бельгии по НАТО оказывают поддержку Брюсселю в связи с ситуацией с дронами, генсек альянса Марк Рютте обсудил ситуацию с главой МО Бельгии Тео Франкеном, заявила в соцсети X официальный представитель НАТО Алисон Арт.
В среду глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил депутатам, что Брюссель рассматривает возможность применения статьи 4 устава НАТО из-за полетов беспилотников над военными базами и аэропортами страны.
"Генсек НАТО поговорил с министром обороны Бельгии Тео Франкеном, который представил обновленную информацию о недавних наблюдениях беспилотников в Бельгии. Союзники оказывают поддержку в решении этой проблемы", - сказано в публикации.
Во вторник вечером международный аэропорт Брюсселя, а также аэропорты Льежа и Шарлеруа закрывались из-за якобы обнаруженных в небе беспилотников. Кроме того, сообщалось о БПЛА над бельгийскими военными базами Кляйне-Брогель и Флорен. О перехвате дронов информации нет. Подобные инциденты случаются регулярно с 10 октября.
В среду VRT со ссылкой на источники сообщил, что бельгийские службы безопасности обвиняют РФ в организации полетов дронов над военными базами и аэропортами страны. Позже посольство РФ заявило, что Россия не имеет к этим дронам никакого отношения, но готова к профессиональному разговору без разжигания страстей.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
 
