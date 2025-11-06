https://1prime.ru/20251106/rosfinmonitoring-864295134.html

В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета

МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Клиенты, чье поведение отличается от обычного, например, когда они часто совершают денежные переводы или проводят операции на крупные суммы, нередко сталкиваются с блокировкой своих счетов, сообщил в интервью KP.RU начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. "Банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности клиентов и при необходимости могут заблокировать счет. Сбои в работе таких систем случаются крайне редко, поэтому блокировки счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов - например, слишком частыми переводами или операциями на суммы, несоразмерные официальному доходу", — сказал сотрудник Росфинмониторинга.По его словам, в таких ситуациях банк временно ограничивает удаленное обслуживание и запрашивает у клиента разъяснения по поводу совершаемых операций. "Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", - сказал Курьянов.Ранее Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, обратилась в Центробанк России с просьбой не считать подозрительными те операции, которые связаны с обязательными платежами и проводятся на портале "Госуслуги", а также на других официальных сайтах государственных и муниципальных структур, где авторизация проходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она заявила, что граждане России могут столкнуться с ситуацией, когда оплата множества небольших счетов на государственном портале вызывает у банка подозрения в нетипичности и подозрительности, что приводит к блокировке счетов.

