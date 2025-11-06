Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251106/rosfinmonitoring-864295134.html
В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета
В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета - 06.11.2025, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета
Клиенты, чье поведение отличается от обычного, например, когда они часто совершают денежные переводы или проводят операции на крупные суммы, нередко... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T17:27+0300
2025-11-06T17:27+0300
росфинмониторинг
госдума
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/44/775814424_0:25:1501:869_1920x0_80_0_0_7899157518a433bb33b07cee3323427e.jpg
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Клиенты, чье поведение отличается от обычного, например, когда они часто совершают денежные переводы или проводят операции на крупные суммы, нередко сталкиваются с блокировкой своих счетов, сообщил в интервью KP.RU начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов. "Банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности клиентов и при необходимости могут заблокировать счет. Сбои в работе таких систем случаются крайне редко, поэтому блокировки счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов - например, слишком частыми переводами или операциями на суммы, несоразмерные официальному доходу", — сказал сотрудник Росфинмониторинга.По его словам, в таких ситуациях банк временно ограничивает удаленное обслуживание и запрашивает у клиента разъяснения по поводу совершаемых операций. "Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", - сказал Курьянов.Ранее Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, обратилась в Центробанк России с просьбой не считать подозрительными те операции, которые связаны с обязательными платежами и проводятся на портале "Госуслуги", а также на других официальных сайтах государственных и муниципальных структур, где авторизация проходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она заявила, что граждане России могут столкнуться с ситуацией, когда оплата множества небольших счетов на государственном портале вызывает у банка подозрения в нетипичности и подозрительности, что приводит к блокировке счетов.
https://1prime.ru/20251021/gutsan-863750672.html
https://1prime.ru/20251104/banki-864135501.html
https://1prime.ru/20251027/platezhi-863962324.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77581/44/775814424_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_a41843afd55d6affaf289c2ea9721d9c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росфинмониторинг, госдума, банки
Росфинмониторинг, Госдума, Банки
17:27 06.11.2025
 
В Росфинмониторинге пояснили, что может стать причиной блокировки счета

Росфинмониторинг: нетипичное поведение клиентов может привести к блокировке счетов

© fotolia.com / fresh_water Рубли
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Рубли. Архивное фото
© fotolia.com / fresh_water
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Клиенты, чье поведение отличается от обычного, например, когда они часто совершают денежные переводы или проводят операции на крупные суммы, нередко сталкиваются с блокировкой своих счетов, сообщил в интервью KP.RU начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов.
"Банки используют специальные системы для отслеживания подозрительной активности клиентов и при необходимости могут заблокировать счет. Сбои в работе таких систем случаются крайне редко, поэтому блокировки счетов чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов - например, слишком частыми переводами или операциями на суммы, несоразмерные официальному доходу", — сказал сотрудник Росфинмониторинга.
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Генпрокурор рассказал о создании базы цифровых следов кибермошенников
21 октября, 11:10
По его словам, в таких ситуациях банк временно ограничивает удаленное обслуживание и запрашивает у клиента разъяснения по поводу совершаемых операций.
"Клиенту необходимо подойти в ближайший офис банка. И если он ничего не нарушает, то с него, конечно, снимут ограничения", - сказал Курьянов.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Раскрыто, почему банк блокирует доступ за вывод средств со своего счета
4 ноября, 02:02
Ранее Екатерина Стенякина, член комитета Госдумы по труду, обратилась в Центробанк России с просьбой не считать подозрительными те операции, которые связаны с обязательными платежами и проводятся на портале "Госуслуги", а также на других официальных сайтах государственных и муниципальных структур, где авторизация проходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Она заявила, что граждане России могут столкнуться с ситуацией, когда оплата множества небольших счетов на государственном портале вызывает у банка подозрения в нетипичности и подозрительности, что приводит к блокировке счетов.
Интернет-покупки - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Россиянам рассказали, как защититься от мошенников при онлайн-платежах
27 октября, 09:44
 
РосфинмониторингГосдумаБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала