Первый за 30 лет железнодорожный состав прибыл из России в Армению

2025-11-06T00:40+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Первый за более чем 30 лет железнодорожный состав прибыл из России через Азербайджан и Грузию в Армению, в нем 1050 тонн пшеницы, сообщила компания "Грейн Гейтс".
"Компания "Грейн Гейтс" осуществила первую экспортную поставку партии российской пшеницы в Республику Армения по новому железнодорожному маршруту через территорию Азербайджанской Республики. В рамках первой отправки экспортировано 1050 тонн пшеницы 3-го класса, перевезённых 15 вагонами-зерновозами железнодорожного оператора "Русагротранс" ", - сообщила компания.
Состав из 15 зерновозов проследовал через территорию Азербайджана и Грузии и пересёк границу с Арменией для последующей доставки на станцию назначения Даларик Южно-Кавказской железной дороги. Пшеница была отгружена из Ульяновской области.
"Таким образом, "Грейн Гейтс" стала первой российской компанией, возобновившей железнодорожный экспорт агропромышленной продукции в Армению транзитом по территории Азербайджана. Перевозки по этому направлению не осуществлялись более 30 лет", - отметили в компании. До возобновления железнодорожного сообщения поставки велись в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход, а также морем через порты Грузии.
Сейчас объём импорта зерна (пшеницы, ячменя и кукурузы) со стороны Армении составляет порядка 450-500 тысяч тонн в год, почти весь объём поступает из России. Развитие данного направления открывает дополнительные возможности для увеличения объёмов экспорта в страны Южного Кавказа, отметили в "Грейн Гейтс".
"Мы рассматриваем этот маршрут как важный элемент диверсификации экспортной логистики. Его использование позволяет укрепить устойчивость поставок российской продукции АПК в страны региона", - заявил генеральный директор "Грейн Гейтс" Илья Алиев, его цитирует пресс-служба компании.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан заявил, что Баку готов пропускать в Армению казахские грузы, в частности, зерно. Затем, в конце октября, российский вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что Азербайджан заявил о готовности пропускать российскую продукцию в Армению.
По данным аналитического центра "Русагротранса", в 2024 году компания "Грейн Гейтс" стала лидером по зарубежным поставкам российского зерна - на ее долю пришлось 15,7 миллиона тонн зерна. Экспорт российского зерна в 2024 году достиг отметки в 72 миллиона тонн.
