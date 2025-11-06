https://1prime.ru/20251106/rossija-864275408.html
Россия отправит в Армению еще 132 вагона с пшеницей
сельское хозяйство
бизнес
экономика
армения
азербайджан
рф
ржд
минсельхоз
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия до конца января 2026 года планирует отправить в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан еще 132 вагона с пшеницей, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"Первую партию зерна отправили в Армению через Азербайджан по железной дороге. РЖД организовали отправку более 1 тысячи тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению… До конца января 2026 года по этому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Также прорабатываются поставки и других категорий грузов", - говорится в сообщении.
Ранее Минсельхоз РФ сообщил РИА Новости, что Россия осуществила первую поставку зерна в Армению по новому железнодорожному маршруту через Азербайджан. Ранее российский экспорт в Армению осуществлялся в основном автотранспортом через сухопутный погранпереход и морем через порты Грузии.
В Минтрансе подчеркнули, что организация нового логистического маршрута стала возможной благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан.
"Это первый случай таких перевозок с 90-х годов", - заключили в ведомстве.
