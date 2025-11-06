Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила поставки золота в Индию - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/rossija-864276957.html
Россия возобновила поставки золота в Индию
Россия возобновила поставки золота в Индию - 06.11.2025, ПРАЙМ
Россия возобновила поставки золота в Индию
Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив крупнейшую с 2021 года партию драгоценного металла, следует из анализа РИА Новости данных... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T03:17+0300
2025-11-06T03:21+0300
экономика
мировая экономика
россия
индия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864276957.jpg?1762388482
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив крупнейшую с 2021 года партию драгоценного металла, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. В августе индийские компании ввезли из России золота на 23,4 миллиона долларов - впервые с декабря прошлого года. При этом тогда поставки были несущественными - всего на 340 тысяч долларов. Последний раз значительный импорт был зафиксирован в сентябре 2021 года - 95,2 миллиона долларов. Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, хотя в текущем году спрос страны на этот металл на фоне высоких мировых цен значительно снизился - на 22% за восемь месяцев текущего года, до 26,4 миллиарда долларов.
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, индия
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ
03:17 06.11.2025 (обновлено: 03:21 06.11.2025)
 
Россия возобновила поставки золота в Индию

Россия отгрузила Индии крупнейшую с 2021 года партию золота

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив крупнейшую с 2021 года партию драгоценного металла, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности.
В августе индийские компании ввезли из России золота на 23,4 миллиона долларов - впервые с декабря прошлого года. При этом тогда поставки были несущественными - всего на 340 тысяч долларов.
Последний раз значительный импорт был зафиксирован в сентябре 2021 года - 95,2 миллиона долларов.
Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, хотя в текущем году спрос страны на этот металл на фоне высоких мировых цен значительно снизился - на 22% за восемь месяцев текущего года, до 26,4 миллиарда долларов.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯИНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала