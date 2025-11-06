https://1prime.ru/20251106/rossija-864276957.html
Россия возобновила поставки золота в Индию
Россия возобновила поставки золота в Индию
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия в августе возобновила поставки золота в Индию, отгрузив крупнейшую с 2021 года партию драгоценного металла, следует из анализа РИА Новости данных индийского министерства торговли и промышленности. В августе индийские компании ввезли из России золота на 23,4 миллиона долларов - впервые с декабря прошлого года. При этом тогда поставки были несущественными - всего на 340 тысяч долларов. Последний раз значительный импорт был зафиксирован в сентябре 2021 года - 95,2 миллиона долларов. Индия является одним из крупнейших в мире импортеров золота, хотя в текущем году спрос страны на этот металл на фоне высоких мировых цен значительно снизился - на 22% за восемь месяцев текущего года, до 26,4 миллиарда долларов.
