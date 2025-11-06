Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия по итогам III квартала зафиксировала самую низкую безработицу - 06.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251106/rossija-864278344.html
Россия по итогам III квартала зафиксировала самую низкую безработицу
Россия по итогам III квартала зафиксировала самую низкую безработицу - 06.11.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам III квартала зафиксировала самую низкую безработицу
Россия по итогам третьего квартала зафиксировала самую низкую безработицу среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T05:18+0300
2025-11-06T05:18+0300
экономика
мировая экономика
япония
южная корея
мексика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864278344.jpg?1762395484
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам третьего квартала зафиксировала самую низкую безработицу среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработного населения в России в сентябре составила 2,2%, оставшись на июньском уровне. Показатель второй квартал подряд остается минимальным среди крупнейших экономик мира. Ниже 3% безработица была лишь еще в двух странах: в Южной Корее она немного снизилась - до 2,5% с 2,6%, а в Японии, наоборот, увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 2,6%. Большинство крупных экономик сейчас сталкивается с ростом безработицы, сильнее всего она увеличилась в Мексике - сразу на 0,3 процентного пункта, до 3%. Доля незанятых увеличилась на 0,2 процентного пункта за квартал у Австралии, Китая, Канады и Турции, на 0,1 процентного пункта - у Франции, Германии и Японии. Также, по последним данным на август, с начала квартала отмечается увеличение безработицы в США и Великобритании. В то же время наиболее заметно безработица снизилась в Индии, где она по итогам третьего квартала составила 5,2% против июньских 5,6%. В Бразилии и Италии показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта - до 5,6% и 6,1% соответственно.
япония
южная корея
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, япония, южная корея, мексика
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МЕКСИКА
05:18 06.11.2025
 
Россия по итогам III квартала зафиксировала самую низкую безработицу

В России зафиксировали самую низкую безработицу среди стран G20

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам третьего квартала зафиксировала самую низкую безработицу среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Доля безработного населения в России в сентябре составила 2,2%, оставшись на июньском уровне. Показатель второй квартал подряд остается минимальным среди крупнейших экономик мира.
Ниже 3% безработица была лишь еще в двух странах: в Южной Корее она немного снизилась - до 2,5% с 2,6%, а в Японии, наоборот, увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 2,6%.
Большинство крупных экономик сейчас сталкивается с ростом безработицы, сильнее всего она увеличилась в Мексике - сразу на 0,3 процентного пункта, до 3%. Доля незанятых увеличилась на 0,2 процентного пункта за квартал у Австралии, Китая, Канады и Турции, на 0,1 процентного пункта - у Франции, Германии и Японии. Также, по последним данным на август, с начала квартала отмечается увеличение безработицы в США и Великобритании.
В то же время наиболее заметно безработица снизилась в Индии, где она по итогам третьего квартала составила 5,2% против июньских 5,6%. В Бразилии и Италии показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта - до 5,6% и 6,1% соответственно.
 
ЭкономикаМировая экономикаЯПОНИЯЮЖНАЯ КОРЕЯМЕКСИКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала