Россия по итогам III квартала зафиксировала самую низкую безработицу

2025-11-06T05:18+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам третьего квартала зафиксировала самую низкую безработицу среди стран "Большой двадцатки", выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб.
Доля безработного населения в России в сентябре составила 2,2%, оставшись на июньском уровне. Показатель второй квартал подряд остается минимальным среди крупнейших экономик мира.
Ниже 3% безработица была лишь еще в двух странах: в Южной Корее она немного снизилась - до 2,5% с 2,6%, а в Японии, наоборот, увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 2,6%.
Большинство крупных экономик сейчас сталкивается с ростом безработицы, сильнее всего она увеличилась в Мексике - сразу на 0,3 процентного пункта, до 3%. Доля незанятых увеличилась на 0,2 процентного пункта за квартал у Австралии, Китая, Канады и Турции, на 0,1 процентного пункта - у Франции, Германии и Японии. Также, по последним данным на август, с начала квартала отмечается увеличение безработицы в США и Великобритании.
В то же время наиболее заметно безработица снизилась в Индии, где она по итогам третьего квартала составила 5,2% против июньских 5,6%. В Бразилии и Италии показатель уменьшился на 0,2 процентного пункта - до 5,6% и 6,1% соответственно.
