Россияне назвали главную мотивацию к работе - 06.11.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали главную мотивацию к работе
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для женщин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян. Также согласно данным, приведенным аналитиками, женщины чуть чаще (в пределах 1%) находят вдохновение в возможности достигать цели и получать результаты, в новых вызовах, а также в развитии навыков. А вот мужчины чаще (в пределах 1-2%) называют интерес, возможность творить, ответственность и свободу выбора. В сервисе отметили, что общим главным источником вдохновения в работе для россиян является зарплата, на это указывают 25% опрошенных. Далее идет достижение целей и результатов, это назвали 9% россиян, коллег и атмосферу в коллективе отметили 7%, рабочий процесс и общение с людьми - по 6%. "Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе", - добавили там. Кроме того, в исследовании приводятся данные за 2018-2025 годы, согласно которым количество россиян, считающих зарплату основным фактором мотивации, в разные периоды времени варьировалось от 18% до 29%. Для сравнения число опрошенных, которых ничего не вдохновляло, составляло от 5% до 12% в зависимости от года.
07:00 06.11.2025 (обновлено: 07:30 06.11.2025)
 
Россияне назвали главную мотивацию к работе

SuperJob: мужчин чаще вдохновляет на работу зарплата, женщин — общение с окружающими

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для женщин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян.
Также согласно данным, приведенным аналитиками, женщины чуть чаще (в пределах 1%) находят вдохновение в возможности достигать цели и получать результаты, в новых вызовах, а также в развитии навыков. А вот мужчины чаще (в пределах 1-2%) называют интерес, возможность творить, ответственность и свободу выбора.
В сервисе отметили, что общим главным источником вдохновения в работе для россиян является зарплата, на это указывают 25% опрошенных. Далее идет достижение целей и результатов, это назвали 9% россиян, коллег и атмосферу в коллективе отметили 7%, рабочий процесс и общение с людьми - по 6%.
"Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе", - добавили там.
Кроме того, в исследовании приводятся данные за 2018-2025 годы, согласно которым количество россиян, считающих зарплату основным фактором мотивации, в разные периоды времени варьировалось от 18% до 29%. Для сравнения число опрошенных, которых ничего не вдохновляло, составляло от 5% до 12% в зависимости от года.
 
Заголовок открываемого материала