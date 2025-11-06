https://1prime.ru/20251106/rossijane-864279653.html

Россияне назвали главную мотивацию к работе

Россияне назвали главную мотивацию к работе - 06.11.2025, ПРАЙМ

Россияне назвали главную мотивацию к работе

Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для... | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T07:00+0300

2025-11-06T07:00+0300

2025-11-06T07:30+0300

общество

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864279653.jpg?1762403424

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Главным источником вдохновения в работе для россиян обоих полов является зарплата, однако основной мотивацией к труду деньги чаще служат для мужчин, чем для женщин, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%)", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,6 тысячи россиян. Также согласно данным, приведенным аналитиками, женщины чуть чаще (в пределах 1%) находят вдохновение в возможности достигать цели и получать результаты, в новых вызовах, а также в развитии навыков. А вот мужчины чаще (в пределах 1-2%) называют интерес, возможность творить, ответственность и свободу выбора. В сервисе отметили, что общим главным источником вдохновения в работе для россиян является зарплата, на это указывают 25% опрошенных. Далее идет достижение целей и результатов, это назвали 9% россиян, коллег и атмосферу в коллективе отметили 7%, рабочий процесс и общение с людьми - по 6%. "Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя. Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе", - добавили там. Кроме того, в исследовании приводятся данные за 2018-2025 годы, согласно которым количество россиян, считающих зарплату основным фактором мотивации, в разные периоды времени варьировалось от 18% до 29%. Для сравнения число опрошенных, которых ничего не вдохновляло, составляло от 5% до 12% в зависимости от года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия