На автомобильном рынке России появилось больше десяти новых моделей - 06.11.2025
На автомобильном рынке России появилось больше десяти новых моделей
В октябре на автомобильном рынке России появилось 14 новых моделей, как и месяцем ранее, в том числе - восемь легковых, сообщило аналитическое агентство... | 06.11.2025
2025-11-06T15:38+0300
2025-11-06T15:38+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В октябре на автомобильном рынке России появилось 14 новых моделей, как и месяцем ранее, в том числе - восемь легковых, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Эксперты агентства "Автостат" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) выяснили, что в октябре 2025 года на авторынок России вышло восемь новых легковых моделей, два легких коммерческих (LCV), один грузовик и три автобуса. Как отмечают эксперты, все 14 моделей впервые появились в продажах новой автомобильной техники", - говорится в сообщении. Если сравнивать эту статистику с сентябрьской, то месяцем ранее в постановке новых моделей на учет их было зафиксировано тоже 14, а именно: 10 легковых, две грузовых, одна легкая коммерческая (LCV) и один автобус. Аналитики отмечают, что восемь легковых моделей, впервые попавших в статистку продаж по итогам октября, относятся к восьми различным маркам. Половина из них - это "китайцы" (гибридный кроссовер BYD Sealion 6, кроссовер Dongfeng Fengdu, роскошный седан Maextro S800 и электрокроссовер Xpeng G7). Кроме них, в середине осени на учет были поставлены мини-электромобиль Fiat Topolino, пикап Kia Tasman, внедорожник Mazda CX-70 и электрокроссовер Toyota bZ5. В сегменте LCV в течение октября впервые были куплены модели нового российского бренда Eonyx – электрофургон Profi Cargo и электропикап Profi Pickup. Линейку грузовиков пополнила модель SANY S517, а автобусов – Lotos Neon, Yutong ZK6126HG и ZK6127HNQ, заключает "Автостат".
бизнес, россия, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Toyota Camry
15:38 06.11.2025
 
На автомобильном рынке России появилось больше десяти новых моделей

«Автостат»: в октябре на авторынок России вышло 14 новых моделей

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. В октябре на автомобильном рынке России появилось 14 новых моделей, как и месяцем ранее, в том числе - восемь легковых, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Эксперты агентства "Автостат" и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) выяснили, что в октябре 2025 года на авторынок России вышло восемь новых легковых моделей, два легких коммерческих (LCV), один грузовик и три автобуса. Как отмечают эксперты, все 14 моделей впервые появились в продажах новой автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Если сравнивать эту статистику с сентябрьской, то месяцем ранее в постановке новых моделей на учет их было зафиксировано тоже 14, а именно: 10 легковых, две грузовых, одна легкая коммерческая (LCV) и один автобус.
Аналитики отмечают, что восемь легковых моделей, впервые попавших в статистку продаж по итогам октября, относятся к восьми различным маркам. Половина из них - это "китайцы" (гибридный кроссовер BYD Sealion 6, кроссовер Dongfeng Fengdu, роскошный седан Maextro S800 и электрокроссовер Xpeng G7).
Кроме них, в середине осени на учет были поставлены мини-электромобиль Fiat Topolino, пикап Kia Tasman, внедорожник Mazda CX-70 и электрокроссовер Toyota bZ5.
В сегменте LCV в течение октября впервые были куплены модели нового российского бренда Eonyx – электрофургон Profi Cargo и электропикап Profi Pickup. Линейку грузовиков пополнила модель SANY S517, а автобусов – Lotos Neon, Yutong ZK6126HG и ZK6127HNQ, заключает "Автостат".
"Автостат" отметил спад продаж новых авто премиум-брендов в России
25 сентября, 16:52
