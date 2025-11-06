Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что на этой неделе правительственная делегация посетила с визитом Китай. "Прошедшие переговоры с руководством Китайской Народной Республики, с председателем Си Цзиньпинем, с премьером Государственного Совета Ли Цяном подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
россия, китай, рф, михаил мишустин, си цзиньпин, мировая экономика
Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
