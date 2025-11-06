https://1prime.ru/20251106/rossiya-864290304.html

Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая

Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая - 06.11.2025, ПРАЙМ

Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая

Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 06.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-06T15:59+0300

2025-11-06T15:59+0300

2025-11-06T15:59+0300

россия

китай

рф

михаил мишустин

си цзиньпин

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861474209_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_54586c9e6f9e6042bb7bbfc8438ed17b.jpg

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что на этой неделе правительственная делегация посетила с визитом Китай. "Прошедшие переговоры с руководством Китайской Народной Республики, с председателем Си Цзиньпинем, с премьером Государственного Совета Ли Цяном подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

https://1prime.ru/20251104/poruchenie-864210185.html

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, рф, михаил мишустин, си цзиньпин, мировая экономика