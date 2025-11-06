https://1prime.ru/20251106/rossiya-864290304.html
Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая
Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая - 06.11.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая
Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T15:59+0300
2025-11-06T15:59+0300
2025-11-06T15:59+0300
россия
китай
рф
михаил мишустин
си цзиньпин
мировая экономика
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Переговоры с руководством КНР подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства РФ и Китая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он напомнил, что на этой неделе правительственная делегация посетила с визитом Китай. "Прошедшие переговоры с руководством Китайской Народной Республики, с председателем Си Цзиньпинем, с премьером Государственного Совета Ли Цяном подтвердили настрой на дальнейшее укрепление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Мишустин отметил укрепление партнерства России и Китая
