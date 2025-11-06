https://1prime.ru/20251106/rossiya-864291514.html
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
2025-11-06T16:18+0300
2025-11-06T16:18+0300
2025-11-06T16:42+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ. "Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года - 15 миллионов, а с 2028 года - 10 (миллионов рублей - ред,)", - сказал Мишустин. "При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности", - добавил он. Ранее власти планировали снизить порог по годовой выручке для малых предприятий, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с нынешних 60 миллионов до 10 миллионов рублей с 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения схем дробления.
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ.
"Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года - 15 миллионов, а с 2028 года - 10 (миллионов рублей - ред,)", - сказал Мишустин
"При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности", - добавил он.
Ранее власти планировали снизить порог по годовой выручке для малых предприятий, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с нынешних 60 миллионов до 10 миллионов рублей с 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения схем дробления.
Силуанов отреагировал на предложения по поэтапному переходу компаний на НДС