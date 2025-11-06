Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП - 06.11.2025
Мишустин рассказал о снижении порога годовой выручки для уплаты НДС для МСП
2025-11-06T16:18+0300
2025-11-06T16:42+0300
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864293094_0:142:3377:2042_1920x0_80_0_0_9db26af8c483537135a9539d665a7038.jpg
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ. "Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года - 15 миллионов, а с 2028 года - 10 (миллионов рублей - ред,)", - сказал Мишустин. "При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности", - добавил он. Ранее власти планировали снизить порог по годовой выручке для малых предприятий, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с нынешних 60 миллионов до 10 миллионов рублей с 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения схем дробления.
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
16:18 06.11.2025 (обновлено: 16:42 06.11.2025)
 
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 6 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 6 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 6 ноября 2025
© РИА Новости . Александр Миридонов
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Порог годовой выручки для уплаты НДС малым и средним бизнесом в России будет снижаться постепенно - до 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов в 2027 году и 10 миллионов рублей в 2028 году, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства РФ.
"Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты: с 2026 года, соответственно, при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года - 15 миллионов, а с 2028 года - 10 (миллионов рублей - ред,)", - сказал Мишустин.
"При этом с учетом полномочий правительства, чтобы исключить возможные риски для тех налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушение при уплате НДС в соответствии с новыми нормами, может быть установлен мораторий на привлечение к ответственности", - добавил он.
Ранее власти планировали снизить порог по годовой выручке для малых предприятий, при котором возникает обязанность уплачивать НДС, с нынешних 60 миллионов до 10 миллионов рублей с 2026 года. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения схем дробления.
