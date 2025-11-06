Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
2025-11-06T16:36+0300
2025-11-06T16:36+0300
россия
самара
рф
владимир путин
дмитрий песков
общество
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В конце пребывания в Самаре Путин выступит на форуме (Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" - ред.), обратится к участникам форума и также потом проведет заседание президентского Совета по физкультуре и спорту. Это, как правило, большое мероприятие, содержательное, потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
россия, самара, рф, владимир путин, дмитрий песков, общество
РОССИЯ, САМАРА, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
16:36 06.11.2025
 
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"В конце пребывания в Самаре Путин выступит на форуме (Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" - ред.), обратится к участникам форума и также потом проведет заседание президентского Совета по физкультуре и спорту. Это, как правило, большое мероприятие, содержательное, потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
РОССИЯ САМАРА РФ Владимир Путин Дмитрий Песков Общество
 
 
