Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту
Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту - 06.11.2025, ПРАЙМ
Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту
Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:36+0300
2025-11-06T16:36+0300
2025-11-06T16:36+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В конце пребывания в Самаре Путин выступит на форуме (Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" - ред.), обратится к участникам форума и также потом проведет заседание президентского Совета по физкультуре и спорту. Это, как правило, большое мероприятие, содержательное, потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.
Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту
