Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту

МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в Самаре проведет заседание президентского Совета по спорту, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "В конце пребывания в Самаре Путин выступит на форуме (Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" - ред.), обратится к участникам форума и также потом проведет заседание президентского Совета по физкультуре и спорту. Это, как правило, большое мероприятие, содержательное, потому что традиционно спорт находится в числе основных приоритетов главы государства", - сказал Песков журналистам.

