Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре - 06.11.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре
Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре, а также осмотрит выставку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 06.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-06T16:42+0300
2025-11-06T16:42+0300
2025-11-06T16:42+0300
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре, а также осмотрит выставку, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Путин посетит Самару, где проходит форум "Россия - спортивная держава". "Путин выступит на этом форуме, потом он посмотрит выставку. Выставка будет, сейчас я скажу. Это центр по адаптивному спорту в Самаре", - сказал Песков журналистам.
Путин выступит на форуме "Россия - спортивная держава" в Самаре
Песков: Путин выступит на форуме "Россия — спортивная держава" в Самаре